Die jungen Deutschen rebellieren…

Als Reaktion auf die drakonischen COVID-Sperren, die Zensur, die Voreingenommenheit der Medien, den wirtschaftlichen Zusammenbruch und den Verfall der Infrastruktur schwenkt die deutsche Jugend nach rechts.

Deutschlands politisches Establishment wird bald teuer für seine Fehler, Arroganz und Unverschämtheit bezahlen.

Ein tiefgreifender und sich beschleunigender Stimmungsumschwung ist in ganz Deutschland im Gange, und nichts kann ihn aufhalten. Und je mehr das Establishment versucht, ihn anzuprangern, desto mehr werden die Eliten abgewiesen.

Die Deutschen, die einst in einem Traumland gefangen zu sein schienen und nicht bereit waren, daraus aufzuwachen, scheinen endlich zu begreifen, dass das Land in tiefen, TIEFEN Schwierigkeiten steckt. Besonders in der Altersgruppe der unter 25-Jährigen greift dieser Effekt um sich.

Ruhige, aber kraftvolle Rebellion

Die Jugend in Deutschland ist aufgewacht und hat einen tiefgreifenden Sinneswandel vollzogen. Die Tage der „Fridays for Future“, angeführt von Greta Thunberg, sind schneller verschwunden als ein Schneeball an einem heißen Sommertag. Die Jugendlichen haben ihr Versprechen „We’ll be watching you“ gehalten und hassen ironischerweise, was sie jetzt sehen: den Zerfall ihres Landes und ihrer Zukunft.

Jetzt führen sie eine stille, aber kraftvolle Rebellion an.

COVID-Lügen

Es begann im Jahr 2020. Erinnern Sie sich daran, wie noch vor ein paar Jahren die junge Bevölkerung Deutschlands vom Hype der Fridays for Future und der Klimahysterie gefangen war? Dann wurde sie plötzlich von der COVID-Pandemie unterbrochen. Die Jugend wurde, wie alle anderen auch, eingesperrt und musste sich an lächerliche Regeln und experimentelle medizinische Behandlungen halten. Keine Altersgruppe litt mehr als die unter 20-Jährigen. Heute haben diese jungen Menschen erkannt, dass die Medien und das politische Establishment sie belogen haben.

Kriegslügen und Energieprobleme

Dann wurde die nächste fundamentale Lüge aufgedeckt: Die freundlichen Grünen und Sozialdemokraten waren gar keine Pazifisten, sondern rücksichtslose Kriegstreiber, die den Krieg in der Ukraine bejubelten.

Als Nächstes wurde eine wichtige Erdgaspipeline heimlich vom Westen sabotiert, was zu einem sprunghaften Anstieg der Energiepreise und der Inflation führte. Plötzlich lösten sich die Träume der Jugend von einer Zukunft in Wohlstand in Luft auf. Als nächstes begannen die deutschen Grünen, eine harte Politik für alle zu fordern, die das Leben für die Armen noch unerträglicher zu machen drohte.

Zensur

Zu allem Überfluss wurde der Jugend während des COVID und des Ukraine-Krieges bewusst, wie „demokratisch“ der Westen wirklich ist. Andersdenkende wurden zum Schweigen gebracht, als sich die Zensur auf den wichtigsten Social-Media-Plattformen ausbreitete. In Deutschland und anderswo in Europa wurden Menschen, die andere Ansichten äußerten, verleumdet und kriminalisiert. Anführer von Dissidenten wurden sogar verhaftet und eingesperrt. Tausende von Konten in sozialen Medien wurden gesperrt.

Im Juli 2024 erlebten wir, wie das „rechtsextreme“ Magazin Compact von deutschen Spezialkräften durchsucht und von der übereifrigen sozialistischen Innenministerin Nancy Faeser geschlossen wurde.

Letzten Monat wurde der Gründer des Instant-Messaging-Dienstes Telegram, Pavel Durov, von den französischen Behörden verhaftet. Sein Verbrechen: Er bot freie Meinungsäußerung an. Die Jugend erkennt nun, dass die „freie Meinungsäußerung“ im Westen nur ein Witz ist.

Offene Grenzen und Gewalt durch Immigranten

Die Ermordung von drei Menschen (und vielen weiteren Verletzten) durch einen syrischen Flüchtling auf einem Festival im vergangenen Monat war der Höhepunkt einer langen Reihe zunehmender Gewalt durch Migranten. Die Öffentlichkeit reagierte, indem sie die europäische Grenzpolitik lautstark in Frage stellte. Trotz einer Reihe hochtrabender Versprechen haben die Politiker keine wirklichen Maßnahmen ergriffen, um die Flut von Migranten aus dem Nahen Osten und Afrika einzudämmen.

Kriminalität und Gewalt haben viele Teile Deutschlands unsicher gemacht, und der Jugend dämmert, dass ihr Land möglicherweise auf dem absteigenden Ast ist. Am 1. September gingen die Wähler in Sachsen und Thüringen in großer Zahl zur Wahl und bescherten der rechten Partei AfD enorme Ergebnisse.

Die Jugendlichen unter 18 Jahren, die einst die Grünen wählten, sind massenhaft nach rechts gewandert. Im vergangenen August wurden in Thüringen 9000 Jugendliche unter 18 Jahren in einer Umfrage befragt, wen sie wählen würden. Mit großem Abstand gewann die rechte Partei AfD, die 37,4 % der Stimmen erhielt – mehr als doppelt so viel wie die 16,5 % im Jahr 2019. Die Grünen hingegen verloren satte 83 % ihrer Anhänger, siehe hier.

Brücke in Deutschland kollabiert

Der Zuspruch für die deutschen Grünen und Sozialdemokraten bricht ein – ebenso wie die Infrastruktur in Deutschland.

Letzte Woche stürzte ein Teil einer großen Brücke in Dresden auf mysteriöse Weise ein. Der Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die Vernachlässigung der deutschen Infrastruktur, während Deutschland Dutzende von Milliarden Euro in fragwürdige grüne Projekte im In- und Ausland steckt. Der Einsturz der Dresdner Brücke ist eine treffende Metapher für Deutschland.

„Ein Teil des Erfolgs der AfD ist auf ihre Wirtschaftspolitik zurückzuführen“, berichtet Unherd hier. „Sie fordert ein Ende der den Markt verzerrenden staatlichen Subventionen, ein Ende der teuren grünen Energiewende und – ganz wichtig – eine Umkehrung der derzeitigen Deindustrialisierung. Wenn eine solche vernünftige Wirtschaftspolitik von den Zentristen an der Macht aufgegeben wird, dann werden sich die Wähler anderswo umsehen.“

