Sabine Hossenfelder – „Die peinlichen Ideen eines Nobelpreisträgers“ im Visier John F. Clauser

Clintel-Mitglieder haben Interesse an detaillierten und verbindlichen Antworten auf die Kritik an Dr. Clausers jüngstem Vortrag in Wien bekundet. Wir haben ein Memorandum vorbereitet, das die Quelle der Kritikpunkte nicht namentlich nennt, sondern auf sie wissenschaftlich eingeht, und zwar einen nach dem anderen. Dem Memorandum beigefügt ist ein Vermerk von mir, der die Ausführungen von Dr. Clauser während seines Vortrags ausführlich zusammenfasst. – Viscount Monckton of Brenchley

Von: Jim Simpson, Moderator, Climate & Energy Realists of Five Dock ( A Saltbush Shed meeting place! & Clintel Partner)

Ich gehe davon aus, dass Clintel bereits damit vertraut ist (vor nur 6 Tagen), mit freundlicher Genehmigung von Sabine Hossenfelder, auf die ich heute auf YouTube gestoßen bin:

Climate Change is a Myth“ — A Nobel Prize Winner’s Embarrassing Ideas – YouTube

Es scheint, dass Hossenfelder über BrilliantEngineering.com kommerzielle Mittel erhält.

Ich stelle außerdem fest, dass sie gegen Ende ihrer Präsentation ausdrücklich die Unterstützung anerkannter Klimakatastrophenforscher wie Gavin Schmidt, Graeme Stephens und Tim Palmer bei der Vorbereitung anerkennt und die Zuschauer ermutigt, weitere Informationen auf der „Disproof“-Website namens Science and climate – YouTube zu suchen, die es wert ist, überprüft zu werden.

Hossenfelder sagt: „Ich habe mich durch einen 80-minütigen Vortrag des Nobelpreisträgers John F. Clauser gequält, damit Sie das nicht tun müssen. Er nennt den Klimawandel einen ‚Mythos‘ und besteht darauf, dass Klimawissenschaftler ‚unehrlich‘ und ‚ahnungslos‘ sind. Es ist offen gesagt peinlich. Er fährt damit fort, obwohl ihm die Klimawissenschaftler mehrfach gesagt haben, dass dies trivialerweise falsch ist. Ich möchte dies hier veröffentlichen, damit jeder, der Fragen dazu hat, eine einfache Möglichkeit hat, sie zu beantworten. Sie können sich den gesamten Vortrag hier ansehen“.

Falls noch nicht geschehen, denke ich, dass es Aufmerksamkeit und eine Widerlegung durch diejenigen in unseren Reihen verdient, die über das entsprechende wissenschaftliche Fachwissen verfügen.

Wie oben erwähnt hat Lord Monckton bereits eine ausführliche Erwiderung dazu verfasst:

[https://eike-klima-energie.eu/wp-content/uploads/2024/08/clauser-ddp.pdf„]

Der gesamte Mailaustausch kann hier nachvollzogen werden:

