Joanne Nova

Vor zweieinhalb Jahren versprach Präsident Xi, „Projekte zur Kohleverstromung in China streng zu kontrollieren“. Vor diesem feierlichen Versprechen hatte die KPCh in nur zwei Jahren 54 Gigawatt an Kohlekraftwerken genehmigt, ein wahrer Blockbuster. Um zu zeigen, wie sehr sie sich den Prinzipien von Net Zero und internationalen Vereinbarungen verpflichtet fühlt, genehmigte sie danach *nur* 131 GW. Wie Präsident Xi versprochen hat, hat er die „strikte Kontrolle“ (über einen massiven Ausbau). Er hat auch die Kontrolle über die Produktion in der Welt.

Nachdem sie getäuscht worden waren, unternahmen die UN, Greenpeace und Joe Biden prompt gar nichts – es ist ja nicht so, als stünde die Zukunft des Lebens auf der Erde auf dem Spiel. Und John Kerry sah irgendwie nur „Einigung“ und „Hoffnung“.

Angesichts dieser Umweltkatastrophe erzählte die BBC der Welt stattdessen vom Aufschwung der grünen Energie in China und erwähnte die Kohle nur am Rande. China habe einen Weltrekord im Bau von Kohlekraftwerken aufgestellt, aber anscheinend seien diese Kohlekraftwerke nicht so schlimm, weil viele von ihnen in Parks für erneuerbare Energien gebaut würden, „teilweise als Backup für all die neuen Wind- und Solarparks“. Als ob die CO₂-Emissionen allein durch das Vorhandensein des heiligen Talismans der „erneuerbaren Energien“ neutralisiert würden. Das ist eine Religion.

Unterdessen sagt die Internationale Energieagentur (IEA) – eine Art Mini-Energiebürokratie der UN – voraus, dass China im nächsten Jahr den Höhepunkt der Kohleverbrennung erreichen wird. Richtig.

Sie alle sind Apologeten für die Umweltverschmutzer, die den Planeten zerstören.

Nur zum Vergleich: In Australien befindet sich ein 1.000-MW-Kraftwerk in der „Vorgenehmigungsphase“. (Collinsville). Ein ganzes Gigawatt an Dreamtime-Kohlekraftwerk. Es ist so „vorläufig“, dass – obwohl es vor vier Jahren vorgeschlagen wurde und 4 Mio. $ für eine Machbarkeitsstudie bewilligt wurden – noch keine Durchführbarkeit bekannt gegeben wurde. In den gleichen Jahren hat China etwa 300 Kohlekraftwerke gebaut.

Wenigstens gibt es in Europa ein paar Kohlekraftwerke …

… ebenso wie in den USA:

All diese Daten über Kohlekraftwerke stammen nicht von überbezahlten Akademikern, Energieministerien oder öffentlich finanzierten „Nachrichten“-Sendern. Keiner von ihnen schert sich offenbar um die tatsächlichen CO₂-Emissionen. Stattdessen wurde dies von einigen Nichtregierungsorganisationen (NRO) gemacht, die dafür bezahlt werden, dass sie verwirrt sind, aber zumindest sind sie ehrlich in ihrer Verwirrung.

Diese Leute glauben die Propaganda, die sowohl von Großbritannien als auch von China verbreitet wird, und sind wirklich überrascht…

Mehr dazu hier und hier und hier.

Die jüngste Kehrtwende in Sachen Kohle ist merkwürdig für Peking, das in der Regel zu wenig versprochen und zu viel gehalten hat, wenn es um Klimaschutz ging. Die Begrenzung neuer Kohlekraftwerke ist eine der wenigen Zusagen, die China bis 2025 gemacht hat. Außerdem ist mehr Kohlekraft nicht notwendig, um die Lichter am Leuchten zu halten, da China über einen boomenden Sektor für saubere Energien verfügt.

Nach vielen Maßstäben ist China der Spitzenreiter im weltweiten Wettlauf um saubere Technologien. Seine Investitionen in erneuerbare Energien machten im Jahr 2022 55 Prozent der weltweiten Gesamtinvestitionen aus. Nur zwei chinesische Unternehmen haben mehr als die Hälfte des Weltmarktes für Elektrofahrzeugbatterien erobert, und 60 Prozent der Elektroautoverkäufe im Jahr 2022 werden in China getätigt.

Jemand sollte ihnen sagen, dass „die Hälfte der weltweiten erneuerbaren Energien“ nur 7 % des gesamten Energiebedarfs Chinas ausmachen.

Alle Backup-Kohlekraftwerke machten 57 % aus.

This article originally appeared at JoNova

Link: https://www.cfact.org/2023/11/17/china-promised-to-strictly-control-coal-then-started-182-coal-power-plants-instead/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE