No. 39 – Elektromobilität ist bei Klimaschützern aller Länder DAS Mittel zur Vermeidung von CO2-Emissionen. Doch womit werden E-Autos geladen? Gerade in Deutschland immer mehr mit Kohlestrom – die theoretische CO2-Bilanz der Stromer ist also völlig unrealistisch.

Wir schauen uns die Versprechungen von Regierung & Tesla im Detail an. Spoiler: Es stimmt hinten und vorne nicht……