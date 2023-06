Am 7.6.2023 werde ich, Rüdiger Stobbe, ab 19:00 Uhr in einem ZOOM-Meeting eine kurze Einführung (¾ Stunde) in das wohl mächtigste Strom-Analysetool www.stromdaten.info geben. Anschließend gibt Walter Kudlich wertvolle Hinweise zur E-Mobilität (¾ Stunde).

Der Link zum Meeting:

Thema: Zoom meeting invitation – Zoom Meeting von Dr. Ellen Klaus-Walther

Beginn: 7.Juni 2023 19:00 Uhr

Zoom-Meeting beitreten

https://us05web.zoom.us/j/83879739908?pwd=V3p0clVodCtVdFdaWDRJdnBORjhCZz09

Meeting-ID: 838 7973 9908

Kenncode: H9W7nb

Der ZOOM-Link kann jedermann zur Verfügung gestellt werden,

Rüdiger Stobbe // https://www.mediagnose.de/wp-content/uploads/2023/05/Kurzinformationen-zu-Ruediger-Stobbe.pdf

Webseiten & mehr

Strom Analyse- und Simulationstool www.stromdaten.info mit Simulationstool Speicher mit Wasserstoff:

Fakten zur Energiewende: www.fakten-energiewende.de

Wöchentliche Kolumne seit 1/2019: Woher kommt der Strom? https://www.stromdaten.info/woher-kommt-der-strom/