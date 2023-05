Habeck und Graichen warfen eine Zahl hin – und niemand fragt nach

von Werner Eisenkopf, EIKE-Gründungsmitglied

Die deutsche Politik, scheint inzwischen schon derart abgehoben zu sein, dass sie bereits in der ScienceFiction der Kinowelt gewisse Anleihen und Abkupferungen benötigt. Doch dazu erstmal etwas Hintergrundinformation. Von den Zahlen 42 auf nun 65?

„42“ – so lautet in Douglas Adams‘ Kultroman „Per Anhalter durch die Galaxis“ die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. 7,5 Millionen Jahre rechnete der Supercomputer „Deep Thought“ und spuckte dann diese Zahl „42“ aus. Beim Herrn Habeck und der deutschen Politik, wurden zwar zweifellos NICHT auch gleich 7,5 Millionen Jahre nachgerechnet, doch heraus kam trotzdem offenbar eine für das GESAMTE UNIVERSUM gewiss mindestens genauso wichtige Zahl, nunmehr aber jetzt eben „65“ !

Bevor jetzt Irritation und Räselfragen überhand nehmen, lieber erst mal die Sachlage für Normalbürger. Wie ein Paukenschlag trat der „HEIZUNGSHAMMER“ auf. Ein Gesetzentwurf des grünen Bundeministers Habeck, der wirklich mal ausnahmslos JEDEN deutschen Bürger betrifft. Entweder als Hausbesitzer oder als Mieter. Entweder früher oder später. Wenn erst einmal beschlossen und gültig, holt das nachher ALLE ein. Unklar bleibt, ob auch in der Schweiz und in Österreich, nachher ebenfalls grüne Politiker, dort so etwas Ähnliches angehen wollen. Auch A und die CH haben bekanntlich einige sehr „extreme Grüne“ und die dürften den grünen Deutschen um Herrn Habeck, sicherlich darin kaum oder gar in Nichts nachstehen.

Kein Gesetz wird tiefer in den Alltag, das ganze Leben und die Eigentums/Verschuldungsverhältnisse der allermeisten deutschen Bundesbürger eingreifen, als das geplante deutsche Gebäude-Energiegesetz. Somit dem sogenannten „Heizungshammer“ von den grünen Politikern Habeck und Graichen erdacht und so vorgestellt. Unabhängig von der inzwischen erfolgten Entlassung des Staatssekretärs Graichen wegen Unkorrektheiten und Verstrickungen, soll das Gesetz nach Wunsch von den Parteien SPD und B90/Grünen (+FDP ?), sogar noch vor der Sommerpause im Deutschen Bundestag verabschiedet werden. Danach soll es schon zum 1.1. 2024 bereits inkrafttreten.

Offenbar sind jetzt überall im BRD-Lande, die Bürger derart schockiert und auch eingelullt, dass niemand einen Eintrag im geplanten Gesetz hinterfragt. Das sind die jedesmal genannten „65% Erneuerbare Energie-Anteil“ als Pflichtwert künftiger neuer Gebäude und Heizungsumbauten.

65% – Woher kommt diese Zahl?

Dem Autor diese Zeilen fiel kürzlich auf, dass er bisher nirgendwo schon mal eine Erklärung oder Herleitung für diese Zahl „65“ gefunden hatte!

WIE kam diese Zahl 65 überhaupt zustande?

WARUM 65% und nicht 62% oder 68%? Warum nicht 60% oder 80%? Warum nicht 50% oder besser 0 %?

WER hat also diese Zahl „65%“ WANN, WO, aufgrund welcher Daten oder Feststellungen, überhaupt festgelegt? Vom WEM wurde dies noch neutral nachgeprüft oder gegengerechnet? Welche Gegenvorschläge gab es dazu und andere Zahlen und vom Wem? Hatte Herr Habeck sowaswie einen „Grünen Deep Thought“ als Berechner parat und heimlich eingesetzt? Oder ist diese Zahl einfach so ein purer Zufall?

Ist dabei absolut und gerichtsfest bewiesen, garantiert keine Beteiligung des inzwischen entlassenen Herrn Graichen enthalten? Weder direkt, noch indirekt? Weder in Form einer beauftragten (und dann mit Steuergeldern bezahlten) „Studie“ über die eigenen Familienangehörigen, noch in Form einer Art „Willkür-Order“ als Zahlenlieferant? Noch in Form eines spaßigen mehrfachen „Graichen-Würfelns“ bei einem Familientreffen oder so? Fragen über Fragen!

Wenn nämlich die deutschen Ampel-Parteien SPD und Grüne, so schnell als möglich, dieses Gesetz durch den deutschen Bundestag bringen wollen und dann ja auch mit diesen „65%-Zwang“ als Maßgabe, dann muß auch jeder der MdBs (Mitglieder des Bundestags) dieses wichtige Detail unbedingt wissen. Ebenso auch die jeweiligen Spitzenpolitiker der einzelnen Bundesländer und erst recht, die energiepolitischen Sprecher der jeweiligen Länder-Landtagsfraktionen. Jeder dort muss also all dies auch sofort und allein aus dem Gedächtnissen heraus, jederzeit beantworten können.

Die Bürger werden nachher DIES und mehr fragen! Sie wollen zu Recht wissen, wofür sie sich nötigen und verschulden lassen sollen. Sonst ist das ganze Gesetz, ein reiner massiver Willkürakt und erzeugt noch mehr böses Blut, als schon bisher erfolgt!

Man darf also jetzt gespannt sein, welche Antworten und Erklärungen, zu diesen „65% Erneuerbare-Energie-Anteil“ kommen werden. Wie dann die die Zahl „65“ und ihre Herkunft, klar erklärt und ALLES beantwortet wird. Von SO einer Zahl, können ja später mal ganze Haus-Genehmigungen in Deutschland abhängen und es wird dann gewiss auch sogar Gerichtstreitigkeiten geben. Auch daher muss also ALLES vorab einwandfrei und nachvollziehbar sein.

Zu der „Clan-Affäre“ des deutschen Staatssekretärs Patrick Graichen, stand hier im schweizer Textatelier damals schon der unten verlinkte Artikel und enthielt bei seiner Veröffentlichung auch bereits schon Details, die zu dieser Zeit noch nicht so weitgehend in den Medien berichtet worden waren. Etwa in der ARD-Tagesschau sogar noch gar nicht.

84 Millionen im Klammergriff eines Polit-Clans?

