Nichts Neues unter Sonne – aber die Details der Elektro-Initiative in Deutschland, der Europäischen Union und den USA kann man in den Kurzvideos, die via Tiktok, Facebook und Twitter gerade Furore machen, besonders schön darstellen. Ein aktuelles Video auf Englisch bringt es auf den Punkt:

„Wenn man Emissionen nicht eliminiert, werden sie einfach nur woanders hin exportiert“

Das erleben die Bürger von Ampeldeutschland gerade – Wirtschaftsminister Habeck will ohne Sinn und Verstand Verbrennerheizungen, die mit „fossilem“ Öl und Gas betrieben werden, den Garaus machen. Besonders fieses Detail seines Vorhabens: Fällt ab 1.1.2024 ein Bauteil einer eigentlich modernen Gasheizung aus, ist die Reparatur verboten – die Bürger sollen sich mal eben eine neue Leinölheizung oder Wärmepumpe kaufen. Dabei ist Habeck in den letzten Monaten mit der Wirklichkeit schmerzhaft kollidiert und weiß eigentlich, daß, besonders nach der Abschaltung der letzten Kernkraftwerke in vier Wochen, in Deutschland Strommangel herrscht – und Wärmepumpen laufen mit elektrischem Strom.

Und was er auch wissen müßte: Wärmepumpen kann nicht jeder Heizungs-Installateur einbauen, da braucht es eine Spezialisierung, sagt sogar Stefan Rahmstorf.

Will Habeck nicht wenigstens auf seine, also „die“ Wissenschaft hören?