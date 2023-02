Teil 1: Ex-Innenminister Otto Schily (90) und Ex-Umweltsenator (HH) Fritz Vahrenholt stellten in einem Berliner Hotel das neue Buch von Vahrenholt vor und rechneten dabei mit der aktuellen Energiepolitik in Deutschland ab.

Wir publizieren das Video in drei Teilen mit freundlicher Genehmigung von Fritz Vahrenholt.