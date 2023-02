Vijay Jayaraj

Es ist für jeden leicht zu sagen, dass er gegen fossile Brennstoffe ist. Die Ablehnung von Kohle, Erdöl und Erdgas ist in Mode und führt in den meisten Fällen zu Kopfnicken und sogar zu Beifall.

Aber sind sich die Menschen bewusst, in welchem Ausmaß ihr Leben von fossilen Brennstoffen abhängt? Wissen sie, dass mehr als 90 Prozent der Dinge, die sie in ihrem täglichen Leben benutzen, aus fossilen Brennstoffen gewonnen werden?

Vom Autoreifen bis zur Zahnbürste – ein Großteil der Dinge, die Sie heute benutzen, wurde durch fossile Brennstoffe ermöglicht. Schuhe, Kühlschränke, Waschmaschinen, Kaffeemaschinen, Möbel, Stifte, Essgeschirr, Brillen, Toiletten, medizinische Geräte, Campingausrüstung – und die Liste lässt sich beliebig fortsetzen.

Denken Sie an den Computer oder das Telefon, mit dem Sie diesen Artikel lesen. Sie bestehen aus Glas, Metall, Kunststoff, Lithium und Silizium – und alle benötigen fossile Brennstoffe, um abgebaut, verarbeitet oder hergestellt zu werden. Einige sind zwar chemische Derivate fossiler Brennstoffe, aber alle hängen auf die eine oder andere Weise von ihrer Verbrennung zur Stromerzeugung, Prozesswärme oder zum Transport ab.

Ohne fossile Brennstoffe gäbe es kein iPhone, Android oder MacBook. Stellen Sie sich die Ironie vor, wenn Sie auf einem Telefon, das aus fossilen Brennstoffen hergestellt wird, „Ende Öl“ tippen! Oder den Klimaaktivismus zu unterstützen, indem man ein Video überträgt, das mit einer aus fossilen Brennstoffen hergestellten Kamera aufgenommen wurde! Natürlich wird diese Art von Ironie regelmäßig gezeigt und ständig übersehen.

Kurz gesagt, die grundlegendsten Notwendigkeiten – und die am meisten geschätzten Annehmlichkeiten – des täglichen Lebens sind Produkte, die von der Verwendung fossiler Brennstoffe abhängen.

Strom und Transportwesen

Das Industriezeitalter war eine Zeit des großen Wandels, und die Nutzung fossiler Brennstoffe spielte dabei eine große Rolle. Von Anfang des 19. Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhunderts war Kohle die wichtigste Brennstoffquelle für Industrie und Verkehr. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts traten Erdöl und Erdgas deutlich stärker in den Vordergrund.

Autos, Lastwagen, Flugzeuge, Schiffe und Züge fahren mit Öl. Wenn Sie elektrisch fahren, wird der Strom für das Fahrzeug wiederum überwiegend aus Kohle oder Gas erzeugt. Selbst Wind-, Solar-, Atom- und Wasserkraft sind von Herstellungs- und Abbauverfahren abhängig, die auf fossile Brennstoffe angewiesen sind. Wenn Sie beabsichtigen, ein neues Leben auf dem Mars oder dem Mond zu beginnen, benötigen die von Ihnen verwendeten Raketen fossile Brennstoffe.

Während die Verwendung fossiler Brennstoffe als Quelle für die Stromerzeugung und als Kraftstoff für den Verkehr weithin diskutiert wird, wird ihre Rolle in der verarbeitenden Industrie und in der Landwirtschaft nur selten beleuchtet.

Zement, Stahl und Kunststoffe

Zement, Stahl und Kunststoff sind wichtige Materialien, die in der Bau-, Transport- und Fertigungsindustrie verwendet werden und eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der modernen Zivilisation spielen.

Als Hauptbestandteil von Beton ist Zement im 21. Jahrhundert das am häufigsten verwendete Baumaterial. Er wird für den Bau von Häusern, Straßen, Brücken, Geschäftsgebäuden und anderen Infrastrukturen verwendet. Die Herstellung von Zement ist einer der Energie-intensivsten Prozesse, da Kalkstein und andere Mineralien abgebaut werden müssen, die dann in Öfen bei Temperaturen von 1500 Grad Celsius erhitzt werden.

Ein weiteres gängiges Baumaterial ist Stahl, der wegen seiner immensen Festigkeit im Verhältnis zu Volumen und Gewicht bevorzugt wird – eine Eigenschaft, die für die Tragwerke von hohen Gebäuden, Industrieanlagen und Brücken wünschenswert ist. Stahl wird auch für den Stahlbeton von Straßen und bei der Herstellung von Fahrzeugen, Maschinen, Werkzeugen und Geräten verwendet.

Farben, Harze, Glasfasern, Beschichtungen, Lacke, Klebstoffe und Tausende anderer Materialien werden alle aus fossilen Brennstoffen hergestellt. Es ist wahrscheinlich, dass die Kleidung, die Sie jetzt tragen, aus fossilen Brennstoffen hergestellt wurde. Tatsächlich werden die meisten Teppiche, Stoffe, Beschichtungen, Kissen, Polster, Vorhänge, Elasthan und andere Textilien mit Hilfe fossiler Brennstoffe hergestellt.

Fossile Brennstoffe werden als Rohstoffe für die Herstellung vieler Chemikalien und Kunststoffe verwendet. Kunststoffe sind leicht, haltbar und vielseitig und werden in einer Vielzahl von Produkten verwendet, von Verpackungen und Konsumgütern bis hin zu Autoteilen und medizinischen Geräten.

Nahrungsmittel-Produktion

Düngemittel – die mit Hilfe fossiler Brennstoffe hergestellt werden – versorgen den Boden mit wichtigen Nährstoffen wie Stickstoff, Phosphor und Kalium und verbessern die Bodenstruktur und -fruchtbarkeit. Düngemittel haben eine entscheidende Rolle bei der Deckung des weltweiten Nahrungsmittelbedarfs gespielt, da sie die Ernteerträge um bis zu 50 Prozent steigern.

Laut OurWorldInData, das Informationen der Vereinten Nationen und der Weltbank zusammenstellt, ist die weltweite Getreideproduktion „von 1961 bis 2014 um 280 Prozent gestiegen. Vergleicht man diesen Anstieg mit dem der Gesamtbevölkerung (die im gleichen Zeitraum nur um 136 Prozent zugenommen hat), so zeigt sich, dass die weltweite Getreideproduktion viel schneller gewachsen ist als die Bevölkerung.“

Fossile Brennstoffe ermöglichen nicht nur die Deckung des Grundbedarfs für unser tägliches Leben, sondern sind auch der Grund für die weltweite Verbesserung der Lebensqualität seit den 1950er Jahren.

Die Kampagne gegen fossile Brennstoffe konzentriert sich auf deren Verwendung zur Stromerzeugung. Aber jeder Teil unseres materiellen Lebens wird durch die Derivate fossiler Brennstoffe verbessert. Sie helfen uns, effizienter, sicherer und umweltfreundlicher zu leben, die Armut zu verringern und Milliarden von Menschen zu einem menschenwürdigen und sicheren Leben zu verhelfen.

This commentary was first published at Real Clear Energy, January 24, 2023, and can be accessed here.

Vijay Jayaraj is a Research Associate at the CO2 Coalition, Arlington, Virginia. He holds a master’s degree in environmental sciences from the University of East Anglia, UK and resides in India.

Link: https://cornwallalliance.org/2023/01/are-you-really-against-fossil-fuels-read-this-before-you-answer/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE