Der ARD Kommentar zum Preisanstieg bei der Energie

Der JF Trailer der neuen Folge von JF TV zu Medienmythen; nun zur Energiekrise

Eine Quizfrage: Warum wird Energie immer teurer? Die Antwort: Putin ist schuld. So jedenfalls lautet ein beliebtes Narrativ in Medien und Politik. Doch stimmt das? Welche Rolle spielt der CO2-Preis, welche die grüne Ideologie, welche die Politik unserer eigenen Regierung und welche Rolle spielen die Medien?

In der dritten Staffel unserer großen JF-TV Dokureihe MEDIENMYTHEN beschäftigen wir uns mit der angeblichen Energiekrise, die in Wahrheit eher eine Energiepreiskrise ist, vor allem aber eine Krise grüner Politik. Experten: Fritz Vahrenholt, Manfred Haferburg, Michael Limburg und – in Folge 2 – Michael Shellenberger. Der Trailer zur ersten Folge von MEDIENMYTHEN3: Die Energiepreiskrise – Der Film erscheint am Montag, 23. Januar 2022, um 20 Uhr. Hier auf JF-TV!