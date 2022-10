No. 26: „Warum gehen Käfer nicht in die Kirche? Weil sie Insekten sind. Die anderen werden von Windrädern geschnetzelt.“

Ein in den Medien und von Profiteuren gern verschwiegenes Thema: Etliche Insekten werden von den 30.000 deutschen Windrädern erschlagen. Im Sommer müssen Betreiber sogar die Rotorblätter säubern, damit keine Unwucht entsteht. Dabei wird gerne beklagt, daß es immer weniger Insekten gebe. Schuld daran darf aber nur der „Klimawandel“ oder die technisierte Landwirtschaft sein.

Hier die Originalstudie

https://docs.wind-watch.org/Interference-of-Flying-Insects-and-Wind-Parks.pdf

Hintergrund:

https://pixabay.com/de/vectors/windm%c3%bchlen-windkraft-windpark-311837/