Grünfeld, Robert

Die Massenmedien diesseits und jenseits des Atlantiks verbreiten unisono das Narrativ, die Absichten von Putin und die sich nun entwickelnde Energiekrise hätte beim besten Willen niemand vorhersehen können. Damit retten sich die deutsche Ampel und das Biden-Regime, und die Leute glauben es auch noch. Die massive Verteuerung Anfang 21 durch Merkels Atemluftsteuer und die bereits Januar 22 explodierenden Kraftstoffpreise – schon wieder vergessen: Die Tagesschau als ausgelagertes Gedächtnis.

Diese Grafik von Vernunftkraft auf Twitter erinnert uns noch einmal deutlich an die tatsächlichen Verhältnisse.

Was hat Wirtschaftsminister Habeck bis jetzt dagegen getan? Der Passivseite – Verhinderung der Laufzeitverlängerung, Verhinderung Schiefergasförderung, kein einziger LNG-Liefervertrag geschlossen – steht auf der Aktiv-Seite herzlich wenig, präziser formuliert eigentlich nichts gegenüber.

Zwei Artikel von Björn Lomborg und Björn Peters beleuchten die wahren Ursachen der Preisexplosionen in Westeuropa und Nordamerika.

Die Klimapolitik ist bisher gescheitert – was hilft jetzt weiter? (nzz.ch)

Der Artikel von Lomborg, seziert die Fehler von „New Green Deal policies“ schonungslos.

„Die Energiekosten sind in den Industrieländern letztes Jahr um 26 Prozent gestiegen und werden dieses Jahr weltweit um weitere 50 Prozent zunehmen. Während westliche Regierungen Rußlands Krieg in der Ukraine die Schuld geben, stiegen die Preise bereits aufgrund einer Klimapolitik, die darauf abzielt, Investitionen in fossile Brennstoffe zu drosseln. Seit der Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens 2015 haben die 1.200 größten Energiekonzerne der Welt ihre Investitionen in Öl und Gas um mehr als zwei Drittel gekürzt.

Enorme Preissteigerungen sind die unvermeidliche Folge davon, daß mehr Energie aus einem zunehmend ausgehungerten System herausgepreßt wird.“