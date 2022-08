Die Energiewendekonferenz der Universität Stuttgart

Die Welt, Tichys Einblick und Publico waren die einzigen Medien, die an der Fachtagung 20 Jahre Energiewende-Wissenschaftler ziehen Bilanz vom 8.- 10.7. in Stuttgart teilnahmen. Organisiert wurde die Tagung vom Lehrstuhl für Energiespeicherung der Universität Stuttgart, Prof. Thess. In 13 Expertenvorträgen wurde eine schonungslose Bestandsaufnahme der Energiewende vorgenommen. Die eingeladenen Vertreter von Bundes-und Landesregierungen, Bundesoberbehörden, Bundestag und Landtagen, die durch Abwesenheit glänzten, hätten viel dazugelernt.Ein bemerkenswertes Interview mit den vortragenden Prof. Schwarz und Prof. Beckmann veröffentlichte Axel Bojanowski in der WELT Die Tagung hatte ein Ergebnis in der Stuttgarter Erklärung, die beim Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages am 26.Juli eingereicht wurde und unter der Nummer 136.760 registriert wurde. Sie wird in zwei Wochen vom Petitonsausschuß veröffentlicht und kann dann mitgezeichnet werden.