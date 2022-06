David Wojick

In meinem letzten CFACT-Artikel habe ich darauf hingewiesen, dass die North American Electric Reliability Corporation (NERC) die Vorschriften für die Zuverlässigkeit des amerikanischen Stromnetzes ausarbeitet und durchsetzt. Die sich abzeichnende Bedrohung durch zahlreiche Stromausfälle im Sommer, die sie gerade angekündigt haben, ist daher ihre Schuld. Sie haben es offensichtlich versäumt, die Zuverlässigkeit aufrechtzuerhalten, was ihre eigentliche Aufgabe ist. Siehe meinen Artikel „Silence of the power engineers? NERC does nothing“.

Ich habe jetzt etwas in diesem Schlamassel recherchiert, und die Nachrichten sind nicht gut. Wie NERC selbst sagt, ist die Gefahr von Stromausfällen zumindest teilweise darauf zurückzuführen, dass die Versorgungsunternehmen Kohlekraftwerke rasch durch Wind- und Solargeneratoren ersetzen, die von Natur aus unzuverlässig sind. Deshalb habe ich nachgesehen, wie die Vorschriften, die so genannten Zuverlässigkeits-Standards, diese Rücksichtslosigkeit angehen, wenn überhaupt. Es stellte sich heraus, dass die Probleme tiefgreifend sind.

Ich halte es für eine fragwürdige Politik, dass das amerikanische Stromnetz von einer gemeinnützigen Gesellschaft und nicht von einer Bundesbehörde geregelt wird. Das bedeutet, dass die normalen Regeln der Bundesregulierung nicht gelten. Es stimmt zwar, dass die Regeln von der Federal Energy Regulatory Commission genehmigt werden müssen, aber die FERC ist weder an der Festlegung noch an der Durchsetzung der Regeln direkt beteiligt. Daraus ergibt sich viel.

Zunächst einmal ist die Sichtbarkeit sehr gering. Die grundlegenden finanziellen und strategischen Dokumente von NERC sind passwortgeschützt! Sie haben eine Mitgliedschaft, zu der vermutlich hauptsächlich die von ihnen regulierten Stromversorgungs-Unternehmen gehören. Es sieht so aus, als könnten nur Mitglieder die wichtigsten Dokumente einsehen.

In dieser Blackbox steht, wie viel Geld sie und ihre regionalen Unternehmen verdienen, und das könnte eine Menge sein. Der unabhängige Netzbetreiber PJM für den Mittelatlantik nimmt etwa eine Drittelmilliarde Dollar pro Jahr ein, die wir alle über unsere Stromrechnungen abrechnen. Allerdings gibt es keine offensichtliche Verbindung zwischen PJM und NERC, dessen regionale Einheit für den Mittelatlantik die ReliabilityFirst Corporation ist. Ich möchte nur wissen, über welche Art von Geld wir hier sprechen.

Es scheint, dass NERC durch eine Steuer auf den Stromverkauf von Versorgungsunternehmen finanziert wird. Es wird also von den Unternehmen bezahlt, die es reguliert, was nach einem schlechten Plan klingt. Die Festlegung der Regeln erfolgt größtenteils durch Ausschüsse, die von den regulierten Versorgungsunternehmen dominiert werden.

Diese De-facto-Abhängigkeit von den Versorgungsunternehmen könnte erklären, warum NERC das rücksichtslos unzuverlässige Verhalten der Versorgungsunternehmen, das zu dem derzeitigen prekären Netz geführt hat, nie aufgedeckt hat. Tatsächlich sitzt ein Vertreter des riesigen Versorgungsunternehmens Xcel Energy, das bei der rücksichtslosen Umstellung von Kohle auf Windkraft führend ist, dem Normenausschuss von NERC vor. Weitere Informationen über Xcel finden Sie hier.

Man könnte sagen, dass nicht nur der Fuchs im Hühnerstall der Versorgungsunternehmen sitzt, sondern auch der Fuchs, der ihn betreibt und finanziert.

Es gibt 93 Zuverlässigkeitsstandards, die von der FERC genehmigt wurden. Es sieht so aus, als ob keine davon etwas mit der Kontrolle der negativen Auswirkungen der erneuerbaren Energien auf die Zuverlässigkeit zu tun hat. Die Liste der genehmigten Zuverlässigkeitsnormen finden Sie hier. Beachten Sie, dass es sich um eine dot com-Adresse handelt, nicht um eine dot gov-Adresse.

Es gibt eine Norm, in der das Thema erneuerbare Energien und Zuverlässigkeit zwar erwähnt wird, die aber im Grunde nichts aussagt. Der Titel dieser Zuverlässigkeitsnorm ist vielversprechend: „Planning Resource Adequacy Analysis, Assessment and Documentation“, zu finden hier.

Leider verlangt dieser Standard lediglich, dass die Analyse der Angemessenheit der Ressourcen „Modellierungsannahmen für intermittierende und begrenzte Ressourcen wie Wind und KWK“ enthält.

Es wird nichts darüber gesagt, wie diese Annahmen aussehen sollten oder wie sie zu bewerten sind, um die negativen Auswirkungen von Unterbrechungen auf die Zuverlässigkeit richtig zu analysieren. Noch schlimmer ist, dass diese Zuverlässigkeitsnorm nur für die ReliabilityFirst-Region zu gelten scheint, was überhaupt keinen Sinn ergibt.

Am schlimmsten ist, dass diese Norm die regionale Angemessenheit der Ressourcen als einen großen Stromausfall alle 2,7 Jahre zu definieren scheint. So viel Unzuverlässigkeit ist sicherlich nicht akzeptabel.

NERC hat auch eine kurze Liste von in der Entwicklung befindlichen Zuverlässigkeitsstandards, aber auch hier gibt es nichts über erneuerbare Energien und Zuverlässigkeit.

Diese Ergebnisse bestätigen meinen ersten Artikel. Abgesehen von der Ankündigung der zunehmenden Unzuverlässigkeit des amerikanischen Stromnetzes unternimmt NERC nichts dagegen. Die Tatsache, dass die NERC von den Versorgungsunternehmen, die sie reguliert, sowohl finanziert als auch dominiert wird, ist möglicherweise das grundlegende Problem. Diese Versorgungsunternehmen machen ein Vermögen mit dem Bau unzuverlässiger Wind- und Solaranlagen.

Es liegt auf der Hand, dass die NERC neu ausgerichtet werden muss, entweder intern oder durch die FERC oder den Kongress. Entweder das oder NERC sollte abgeschafft werden.

Die Zuverlässigkeit muss wiederhergestellt und erhalten werden.

