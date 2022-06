Eric Worrall

Nach einem Hinweis von Dr. Willie Soon: Nach der kürzlichen Wahl einer sehr grünen Bundesregierung und der Abschaltung von Kohlekraftwerken wird Australien von einem doppelten Schlag getroffen, nämlich von in die Höhe schießenden Ökostromrechnungen und von extremer Kälte.

Der Beweis, dass Sie nicht weich werden: Australische Städte zittern jetzt vor dem kältesten Winterbeginn seit 1904 – die Kälterekorde purzeln, an den Stränden fällt Schnee … und es ist noch nicht vorbei

Antarktischer Kälteeinbruch lässt Rekorde purzeln und Temperaturen sinken

Brisbane muss sich auf den kältesten Tag seit 1904 einstellen, da polare Winde über Australien hinwegfegen

Sydney und Melbourne stehen ebenfalls vor dem kältesten Winterbeginn seit Jahrzehnten.

Von Kevin Airs für die Daily Mail Australia, 9. Juni 2022:

Brisbane wird den kältesten Winteranfang seit mehr als 100 Jahren erleben, und im Zuge des starken Frostes werden die Rekorde purzeln.

Ein eisiger Polarsturm wird die vorhergesagten Temperaturen in jeder größeren Stadt außer Perth auf Tiefstwerte sinken lassen, die seit Jahrzehnten nicht mehr erreicht wurden.

Das letzte Mal, als es in Sydney so kalt war, war Bob Hawke 1989 an der Macht, und Brisbane steht vor dem schlimmsten Kälteeinbruch seit 1904.

Selbst im tropischen Top End gibt es kein Entrinnen, denn sowohl Darwin als auch Cairns werden in dieser Woche deutlich kühler sein als normal, während an einigen Stränden Tasmaniens sogar Schneestürme auftreten könnten.

In den Schneegebieten werden die Geschichtsbücher umgeschrieben, denn die Saison hat so gut begonnen wie seit Jahren nicht mehr, und dank eines Vorstoßes ungewöhnlich kalter Luft aus der Antarktis ist noch mehr Schnee zu erwarten.

Warum bezeichne ich die Preissteigerungen als „explodierende Rechnungen für grüne Energie“? Das liegt daran, dass Australiens tiefgrüne Politiker direkt für die Energiepreise verantwortlich sind, mit denen die Australier konfrontiert sind, die versuchen, sich in dieser antarktischen Kälteperiode warm zu halten. Die politische Feindseligkeit der Grünen gegenüber der Erschließung von Kohle- und Gasvorkommen hat das Problem der Energieknappheit in Australien verursacht, indem sie Investitionen in erschwingliche Energieressourcen verhindert und die Bereitstellung von Bankkrediten für den Bau und die Wartung von Kohlekraftwerken abgewürgt hat.

Das Ergebnis dieser Dummheit ist ein Mangel an regelbarer Energie und keine systemische Widerstandsfähigkeit, um mit Hitzewellen und Kälteeinbrüchen fertig zu werden.

Das Lustigste daran ist, dass die neue linksgrüne Albanese-Regierung nur wenige Tage, nachdem sie „echte Maßnahmen“ gegen den Klimawandel versprochen hat, die Kohlekraftwerke anfleht, die Stromproduktion hochzufahren, da das ganze Ausmaß der australischen Energiekatastrophe offensichtlich geworden ist. Doch die Betreiber von Kohlekraftwerken wissen, dass der Klimakrieg wieder losgehen wird, sobald die aktuelle Krise vorüber ist.

Bringt die Kohle JETZT zurück: Labor bittet die Energiewirtschaft, MEHR mit fossilen Brennstoffen betriebene Kraftwerke in Betrieb zu nehmen, um die steigenden Stromrechnungen zu senken – nur wenige Tage, nachdem sie erklärt hatte, sie werde „echte Maßnahmen gegen den Klimawandel“ ergreifen.

● Ein Viertel der australischen Stromversorgung ist offline, während die Ostküste friert

● Labor hat nun die Industrie angefleht, alle Kohlekraftwerke anzufeuern

● Dramatische Kehrtwende nur wenige Tage nach dem Versprechen „echter Maßnahmen“ gegen den Klimawandel

● Die durch den Ukraine-Krieg ausgelöste Brennstoffkrise hat die internationale Klimapolitik auf den Kopf gestellt

Von Kevin Airs für Daily Mail Australia und Australian associated Press, 7. Juni 2022

In einer dramatischen Kehrtwende hat die Labour-Partei die Industrie angefleht, alle ihre Kohlekraftwerke mit voller Kapazität zu betreiben, um die nationale Energiekrise zu entschärfen.

Nur wenige Tage nach dem Versprechen, „echte Maßnahmen gegen den Klimawandel“ zu ergreifen, forderte Labor heute, alle Kohlekraftwerke des Landes so schnell wie möglich wieder in Betrieb zu nehmen.

Mindestens ein Viertel der australischen Kohlestromproduktion ist derzeit vom Netz, während sich die Ostküste durch einen eisigen Winter und rasant steigende Preise zittert.

Ein Teil von mir möchte lachen und meinen australischen Mitbürgern, die den politischen grünen Irrsinn unterstützt haben, der zu dieser Katastrophe geführt hat, sagen: „Ihr Idioten“, und die jetzt ernten, was sie gesät haben. Selbst als Albanese in der Opposition war, hat die Androhung von Sanktionen, von denen jeder dachte, dass er sie verhängen würde, wenn er die Macht gewinnt, zusammen mit dem hysterischen Widerstand der Landesregierungen gegen Fracking unsere Kohle- und Gaskraftwerke in den Ruin getrieben.

Aber die Menschen zu verhöhnen, hilft nicht weiter. Echte Menschen leiden, sie kämpfen darum, ihre Heizungsrechnungen inmitten einer rasant steigenden Inflation und explodierender Energiepreise bezahlen zu können. Kinder in nicht ausreichend geheizten Häusern haben es nicht verdient zu leiden, weil ihre Eltern einen Fehler gemacht haben.

Das wichtigste Ergebnis, das einzige Ergebnis, das ich mir wünsche, ist, dass die Lektion gelernt wird und dass der grüne politische Würgegriff auf unsere Energiepolitik gebrochen wird. Aber ich fürchte, es braucht mehr als einen einzigen heftigen Kälteeinbruch, um die jahrzehntelange unerbittliche grüne Propaganda zu überwinden, die von unserer staatlich finanzierten Australian Broadcasting Corporation unterstützt und gefördert wird.

„Die Strompreise werden in die Höhe schießen“: Präsident Obama, der letzte grüne Politiker, der sich ehrlich zu den wahren Kosten erneuerbarer Energien geäußert hat.

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE