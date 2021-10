Roland Tichy begrüßt zu „Tichys Ausblick“ den ehemaligen Umweltsenator in Hamburg, Fritz Vahrenholt, den Politiker und Unternehmer Albert Duin und den Kraftwerksexperten Frank Hennig. Die drei Fachleute diskutieren, warum die Energiepreise in der letzten Zeit so stark ansteigen. Liegt es an Putin? Liegt es an den Chinesen? Oder liegt es an der europäisch-deutschen CO 2 -Bepreisung?

Welche Auswirkungen hat die Preisexplosion auf die europäische Wirtschaft, und welche auf die Verbraucher der DACH-Länder?



Das neue Buch von Fritz Vahrenholt und Sebastian Lüning: erhältlich im Buchhandel und bei allen Netzanbietern wie Kopp, Amazon, Weltbild, Medimops….. Langen-Müller; 1. Edition (15. Juli 2021)

Taschenbuch ‏ : ‎ 128 Seiten

ISBN-10 ‏ : ‎ 3784436188

ISBN-13 ‏ : ‎ 978-3784436180

Abmessungen ‏ : ‎ 13.2 x 1.1 x 21.3 cm. 10 Euro (Buch), 8 Euro (Kindle)