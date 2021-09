Am 14.8.21 war es wieder so weit: Nur durch das Abschalten von Industriebetrieben konnte die Stromversorgung in Deutschland aufrecht erhalten werden. Wann kommt der totale Blackout?

Michael Mross im Gespräch mit Michael Limburg von EIKE. Unser Telegram-Kanal: https://t.me/mmnews_offiziell