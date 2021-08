Ronald Stein

Erdölderivate und aus Erdöl hergestellte Brennstoffe waren der Hauptgrund für den Anstieg der Bevölkerung auf 8 Milliarden.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen Antonio Guterres bezeichnet den soeben vom IPCC veröffentlichten AR6-Bericht zum Klimawandel 2021 als „Alarmstufe Rot für die Menschheit“, welche „die Totenglocke für … fossile Brennstoffe läuten muss, bevor sie unseren Planeten zerstören“.

Der Bericht verkennt, dass die Einführung des Erdöls vor etwas mehr als 100 Jahren von überwältigendem Nutzen war und ein Wachstum der menschlichen Bevölkerung von etwa 1 Milliarde auf etwa 8 Milliarden ermöglicht hat. Die Abschaffung der fossilen Brennstoffe würde den Großteil der Weltbevölkerung in große Gefahr bringen, wie im Mittelalter.

Die Mitglieder des IPCC scheinen nicht zu wissen, wie das Leben vor nur 120 Jahren ohne die fossilen Brennstoffe aussah. Wir hatten KEINE Impfstoffe oder Medikamente (Impfstoffe werden heute durch Kühlung konserviert – eine Kühlung, die durch Elektrizität betrieben wird), KEINE medizinischen Geräte (die durch Elektrizität betrieben werden), KEINE Wasserfiltersysteme, KEINE Abwassersysteme, KEINE Düngemittel, um Milliarden von Menschen zu ernähren, KEINE Pestizide, um Heuschrecken und andere Schädlinge zu bekämpfen, KEINE Kommunikationssysteme außer der menschlichen Stimme oder der manuellen Übergabe von schriftlichen Materialien (also keine Handys, Computer, IPads oder Internet), KEINE selbstfahrenden Fahrzeuge, KEINE Fluggesellschaften, die heute 4 Milliarden Menschen um die Welt befördern, KEINE Kreuzfahrtschiffe, die heute 25 Millionen Passagiere um die Welt befördern, KEINE Handelsschiffe, die heute monatlich Waren im Wert von Milliarden Dollar in die ganze Welt transportieren, KEINE Reifen für Fahrzeuge, KEIN Asphalt für Straßen und KEIN Raumfahrtprogramm.

Alle oben genannten Infrastrukturen hängen von Produkten ab, die aus Erdölderivaten hergestellt werden. Vor 1900 hatten wir KEINE der 6.000 aus Erdöl gewonnenen Produkte. Durch die Einstellung der Ölförderung und des Frackings wird die Versorgungskette zu den Raffinerien unterbrochen, und die Produktion verschiedener Kraftstoffe für den Transport und der Derivate zur Herstellung von Produkten würde eingestellt.

Der IPCC ist eine religiöse und politische Organisation, die systematisch dazu angetrieben wird, die Auswirkungen fossiler Brennstoffe auf das Klima zu katastrophalisieren und die Vorteile fossiler Brennstoffe zu ignorieren. Seine Vorhersagen und Rezepte sind skrupellos, da sie den 11 Millionen Kindern, die jedes Jahr sterben, die Lebensgrundlage entziehen würden. Diese Kinder sterben an vermeidbaren Ursachen wie Durchfall, Malaria, Infektionen bei Neugeborenen, Lungenentzündungen, Frühgeburten oder Sauerstoffmangel bei der Geburt, da viele Entwicklungsländer keinen oder nur minimalen Zugang zu den Produkten aus Erdölderivaten haben, welche die reichen und gesunden Länder nutzen.

Der jüngste Bericht des IPCC ignoriert die massiven Vorteile der fossilen Brennstoffe völlig, und indem er sich fast ausschließlich auf die negativen Nebenwirkungen konzentriert, leugnet er strikt die Tatsache, dass fossile Brennstoffe die Welt immer besser machen, einschließlich der Sicherheit der Menschen vor klimabedingten Risiken. Die Zahl der klimabedingten Todesfälle – Todesfälle durch extreme Temperaturen, Dürren, Waldbrände, Stürme und Überschwemmungen – ist im letzten Jahrhundert um 98 Prozent zurückgegangen.

Kälte ist eine weitaus größere Gefahr für den Menschen als Hitze – daher sollten wir davon ausgehen, dass die Erwärmung mehr kältebedingte Todesfälle verhindert, als sie hitzebedingte Todesfälle verursacht. Die Menschen ziehen weiterhin nach Palm Springs, Las Vegas und Phoenix, nicht nach Sibirien.

Nachdem wir entdeckt hatten, wie man Öl fördert und raffiniert, haben wir verschiedene Transportmittel, eine medizinische Industrie sowie Elektronik- und Kommunikationssysteme entwickelt. Öl senkte die Kindersterblichkeit, verlängerte die Lebenserwartung von 40+ auf über 80+, gab der Öffentlichkeit die Möglichkeit, sich mit Flugzeugen, Zügen, Schiffen und Fahrzeugen überall auf der Welt fortzubewegen, und beseitigte praktisch die Todesfälle durch die meisten Krankheiten und alle Formen des Wetters. Die Forderung des IPCC nach Abschaffung des Öls würde all diese Fortschritte zunichte machen.

Heute gibt es fast acht Milliarden Menschen, und die meisten von ihnen leben viel länger und in größerem Wohlstand als die eine Milliarde Menschen, die noch lebten, als die Kohlenutzung vor zwei Jahrhunderten in Gang kam. Und je reicher wir sind, desto grüner werden die meisten Teile des Planeten. Kunststoffe und fossile Brennstoffe kommen sowohl der Menschheit als auch unserer Umwelt zugute. Wir werden geboren und leben inmitten von Kunststoffen und unzähligen Maschinen, die mit fossilen Brennstoffen hergestellt und angetrieben werden.

Der IPCC setzt sich aus gebildeten Männern und Frauen zusammen, die sicherlich verstehen, dass Elektrizität allein, insbesondere intermittierende Elektrizität aus Brisen und Sonnenschein, die Wirtschaft der Welt nicht am Laufen gehalten hat und auch in Zukunft nicht halten wird, weil Elektrizität allein nicht in der Lage ist, die enormen Wachstumsraten der medizinischen Industrie, des Militärs, der Fluggesellschaften, der Kreuzfahrtschiffe, der Supertanker, der Containerschifffahrt und der Lkw-Infrastrukturen zu unterstützen, um den Bedarf der explodierenden Weltbevölkerung zu decken. Der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen würde sich negativ auf die folgenden Industrien und Infrastrukturen auswirken, die auch die Existenz des IPCC überhaupt erst ermöglicht haben:

● Die fast 20.000 Privatjets für die Eliten unserer Welt.

● Die fast 10.000 Superyachten mit einer Länge von über 24 Metern, ebenfalls für die Eliten unserer Welt.

● Jeff Bezos‘ Blue Origin, ein Unternehmen für suborbitale Raumfahrtdienste, für die sehr wohlhabenden Möchtegern-Astronauten.

● Richard Bransons Dienstleistungsunternehmen Virgin Galactic für die suborbitale Raumfahrt, für die sehr wohlhabenden Möchtegern-Astronauten.

● Die kommerzielle Luftfahrt mit weltweit 23.000 kommerziellen Flugzeugen, die jährlich 4 Milliarden Passagiere befördert haben.

● Die 56.000 Handelsschiffe, die täglich mehr als 120 Millionen Gallonen hochschwefelhaltigen Bunkertreibstoff verbrauchen und täglich Produkte im Wert von Milliarden von Dollar weltweit transportieren.

● Die militärische Ausrüstung der einzelnen Länder, bestehend aus Flugzeugträgern, Schlachtschiffen, Zerstörern, U-Booten, Flugzeugen, Panzern und Panzerfahrzeugen, Lastwagen und Truppentransportern.

● Die mehr als 300 Kreuzfahrtschiffe, von denen jedes täglich 80.000 Gallonen Treibstoff verbraucht und die jährlich weltweit mehr als 25 Millionen Passagiere befördern

Der IPCC weigert sich zu erkennen, dass mindestens 80 Prozent der Menschheit, d. h. mehr als 6 Milliarden Menschen auf dieser Welt, mit weniger als 10 Dollar pro Tag auskommen müssen und dass Milliarden von ihnen kaum oder gar keinen Zugang zu Strom haben. Diese armen Menschen brauchen reichlich, erschwingliche, zuverlässige, skalierbare und flexible Elektrizität, während die gesünderen und wohlhabenderen Menschen die teuersten Wege wählen, um „sekundäre“, intermittierende Elektrizität aus Wind und Sonne zu erzeugen. Die künftige Anpassung an den Klimawandel könnte eine Herausforderung sein, da die Welt ohne die Tausenden von Produkten, die aus Erdölderivaten hergestellt werden, Schwierigkeiten haben könnte, 8 Milliarden Menschen zu ernähren. Das Öl hat den gesunden und reichen Ländern eine Lebensqualität beschert, die sich die ärmeren und weniger gesunden Entwicklungsländer wünschen, aber die Abschaffung der fossilen Brennstoffe wird die Menschheit ins Mittelalter zurückwerfen und den größten Teil der Weltbevölkerung in Gefahr bringen.

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE