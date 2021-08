Zwei Organisationen rufen für den 21.8.21 zu Pro-Kernkraft- Demos auf

und zwar in Neckarwestheim, dem Standort eines der wenigen noch in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke. Es wird wie alle anderen per 31.12.21 trotz weiterhin gesicherter, umweltverträglicher Strom in großen Mengen, dazu grundlastfähig, stillgelegt.

Die AfD Südwest

ruft zu Demo am 21.August um 12:00 Uhr am Markplatz auf

unter dem Motto: Sichere, günstige Energie

ihre Begründung

Um die energiepolitische Position der Alternative für Deutschland , insbesondere auch für die Zukunft der Kernenergie , klarzustellen, laden wir angesichts der akuten Umweltbedrohung durch weiteren Windradausbau und des Verlustes der gesicherten Stromversorgung zur Bürgerdemo ein.

Als Referenten erwarten wir:

Markus Frohnmaier MdB

Dr. Sylvia Limmer MdEP

Dr. Klaus Humpich / Kerntechniker( NukeKlaus)

Dr. Dirk Spaniel MdB

Marc Bernhard MdB

Dipl.-Phys. Dieter Glatting Bundesfachausschuss Energie

Wir weisen darauf hin, dass in Neckarwestheim nur am westlichen Ortsrand an der Reblandhalle Parkmöglichkeiten bestehen. Die Entfernung zum zentralen Markplatz beträgt weniger als 300 m.

und

Nuklearia e.V

Treffpunkt: 14 Uhr Rastplatz Atombuckel , 74376 Gemmrigheim

, 74376 Gemmrigheim Demonstration zum Parkplatz des Kernkraftwerks

Kundgebung vor dem Kernkraftwerk bis 16 Uhr

Redner vor dem Kernkraftwerk (14–16 Uhr):

Lisa Raß (Mothers for Nuclear)

Simeon Preuß (Physik- und Mathelehrer, Veganer, Ex-Atomkraftgegner, Atom-YouTuber)

Jan-Christian Lewitz (Physiker mit dem Schwerpunkt Strahlenschutzengineering, “Der Atommüllmann”)

Noah Jakob Rettberg

Dr. Markus Vester (Elektrotechnik-Ingenieur)

Britta Augustin (Mothers for Nuclear)

Rainer Klute (Vorsitzender Nuklearia e.V.

Interessierten an Fakten zur Energiewende schauen bitte hier nach.