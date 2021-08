Ronald Stein, Ambassador for Energy & Infrastructure, Irvine, California

In den Jahrtausenden vor 1900 schwankte die Weltbevölkerung um eine Milliarde Menschen auf dem gesamten Planeten. In den gut 120 Jahren seit 1900 ist die Weltbevölkerung „explodiert“, so dass heute 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten leben. Wie kam es zu diesem schnellen Wachstum von 1 auf 8 Milliarden?

Vor 1900 reisten die meisten Menschen nie 200 bis 300 km von ihrem Geburtsort weg. Die Lebenserwartung lag in ganz Europa zwischen 20 und 30 Jahren. Nahrungsmittelknappheit und -unsicherheit waren im 18. Jahrhundert vor allem in Europa ein Hauptproblem, das durch geringere Ernteerträge noch verschärft wurde. Krankheiten waren eine weitere Haupttodesursache, wobei Ratten und Flöhe die häufigsten Überträger von Krankheiten, insbesondere von Seuchen, in dieser Zeit waren.

Es tauchen Fragen auf wie:

1. Warum gab es vor 1900 keinen Strom auf der Welt?

2. Warum gab es vor 1900 keine medizinische Industrie, keine Elektronik, keine Kommunikationssysteme, kein Militär und keine Verkehrsinfrastruktur wie Flugzeuge, Züge, Automobile, Lastwagen und Schiffe?

3. Warum fehlten vor dem Jahr 1900 mehr als 6000 Produkte, die heute in den wohlhabenderen und gesünderen Ländern täglich verwendet werden?

Eine Antwort könnte sein, dass Strom eine sekundäre Energiequelle ist, die wir durch die Umwandlung anderer Energiequellen wie Kohle, Erdgas und Öl gewinnen. Diese Quellen werden als „Primärquellen“ bezeichnet, aber Strom selbst ist keine „Primärquelle“. Wie der Strom sind auch die Produkte, die in der Industrie und in der Infrastruktur verwendet werden, alle von Produkten abhängig, die aus „primären Energiequellen“ wie Erdöl hergestellt werden.

Die Ursache für die Explosion der Weltbevölkerung auf 8 Milliarden Menschen könnte ganz einfach in der Tatsache liegen, dass die Produkte, die heute in jeder modernen Infrastruktur und Wirtschaft verwendet werden, NICHT aus einer „sekundären“ Energiequelle wie Strom hergestellt werden können. Diese Produkte benötigen eine „primäre“ Energiequelle für die hergestellten Derivate, die die Grundlage für diese Produkte bilden.

Heute werden wir mit Zahlen über die Todesfälle durch die von Menschen verursachte Luftverschmutzung überschwemmt. Diese Zahlen sind sehr wichtig, aber sie verblassen im Vergleich zu den vielen anderen Todesursachen, die die 8 Milliarden Menschen auf der Erde belasten.

Während die Pandemie allein in Amerika mehr als 600.000 Todesopfer gefordert hat, verblassen diese Zahlen im Vergleich zu den ärmeren Ländern, in denen jedes Jahr 11 Millionen Kinder sterben. Diese Todesfälle bei Säuglingen sind auf vermeidbare Ursachen wie Durchfall, Malaria, Infektionen bei Neugeborenen, Lungenentzündungen, Frühgeburten oder Sauerstoffmangel bei der Geburt zurückzuführen, da viele Entwicklungsländer keinen oder nur minimalen Zugang zu den Produkten aus Erdölderivaten haben, welche die reichen und gesunden Länder nutzen.

Wenn man die Todesfälle „anderer Personen als Kinder“ mit einbezieht, werden die Zahlen weltweit noch schlimmer…

● Mehr als 40.000.000 Abtreibungen werden jedes Jahr durchgeführt

● Mehr als 8.000.000 Krebstodesfälle weltweit pro Jahr.

● 5.000.000 Todesfälle pro Jahr durch Rauchen, und die derzeitigen Trends zeigen, dass der Tabakkonsum bis 2030 jährlich mehr als 8.000.000 Todesfälle verursachen wird.

● 3.800.000 Todesfälle pro Jahr aufgrund der Belastung der Haushalte durch Rauch aus schmutzigen Kochherden und Brennstoffen.

● 2.300.000 Frauen und Männer auf der ganzen Welt erliegen jedes Jahr arbeitsbedingten Unfällen oder Krankheiten.

● 1.800.000 durch das Coronavirus im Jahr 2020

● 1.230.000 Verkehrstote weltweit pro Jahr.

● 270.000 Fußgänger, die jedes Jahr im Straßenverkehr getötet werden.

● 585.900 vorzeitige Todesfälle durch Drogen pro Jahr.

Nach diesem Stück Morbidität möchte ich eine relativ gute Nachricht präsentieren, die für die Befürworter der emissionsfreien Elektrizität von Interesse sein könnte, und zwar die weltweite Nutzung der Kernenergie. Wahrscheinlich aufgrund der Sicherheit der Kernreaktoren sind heute etwa 440 Kernreaktoren in 32 Ländern der Welt in Betrieb und 50 weitere im Bau. Durch die Nachrüstung bestehender Reaktoren wird eine beträchtliche zusätzliche Kapazität geschaffen.

Politiker und Medien haben erfolgreich unterdrückt, dass die weltweite Gesamtzahl der Todesfälle in der Kernenergie – nicht jährlich, sondern seit Beginn der Kernenergie – einschließlich Three Mile Island (März 1979), Tschernobyl (April 1986) und Fukushima (März 2011) WENIGER als 200 über vier Jahrzehnte beträgt, im Gegensatz zu den mehr als 50.000.000 jährlichen Todesfällen durch die zuvor genannten Ursachen.

Viele der gesünderen und wohlhabenderen Länder sind von den Subventionen für Strom aus Wind und Sonne fasziniert. Diese Länder verlangsamen auch ihre Bemühungen, nach Öl zu bohren. Durch die Verringerung des Ölangebots wird die Versorgungskette für Raffinerien zur Herstellung von Ölderivaten und Kraftstoffen, die die Grundlage der Volkswirtschaften bilden, verkürzt. Die Abkehr von fossilen Brennstoffen wird sich negativ auf den Lebensstil und die folgenden Industrien und Infrastrukturen auswirken, die von „primären Energiequellen“ nach 1900 abhängig sind:

● Die fast 20.000 Privatjets für die Eliten unserer Welt.

● Die fast 10.000 Superyachten mit einer Länge von über 24 Metern, ebenfalls für die Eliten unserer Welt.

● Jeff Bezos‘ Blue Origin, ein Unternehmen für suborbitale Raumfahrtdienste, für die sehr wohlhabenden Möchtegern-Astronauten.

● Richard Bransons Dienstleistungsunternehmen Virgin Galactic für die suborbitale Raumfahrt, für die sehr wohlhabenden Möchtegern-Astronauten.

● Die kommerzielle Luftfahrt mit weltweit 23.000 kommerziellen Flugzeugen, die jährlich 4 Milliarden Passagiere befördert haben.

● Die 56.000 Handelsschiffe, die täglich mehr als 120 Millionen Gallonen hoch schwefelhaltigen Bunkertreibstoff verbrauchen und täglich Produkte im Wert von Milliarden von Dollar weltweit transportieren.

● Die militärische Ausrüstung jedes Landes, bestehend aus Flugzeugträgern, Kriegsschiffen, Zerstörern, U-Booten, Flugzeugen, Panzern und Panzerfahrzeugen, Lastwagen und Truppentransportern

● Die mehr als 300 Kreuzfahrtschiffe, von denen jedes täglich 363.200 Liter Treibstoff verbraucht und die jährlich weltweit mehr als 25 Millionen Passagiere befördern

Heute, mehr als 120 Jahre nach 1900, zeigt das Buch „Clean Energy Exploitations“, wie die gesunden und wohlhabenden Länder USA, Deutschland, Großbritannien und Australien, die 6 Prozent der Weltbevölkerung repräsentieren (505 Millionen gegenüber 7,8 Milliarden), buchstäblich den Betrieb einstellen und aufhören könnten zu existieren, und das Gegenteil von dem, was Ihnen gesagt wurde und was Sie glauben, eintreten wird.

Einfach ausgedrückt: In diesen gesunden und wohlhabenden Ländern könnte jeder Mensch, jedes Tier oder alles, was einen schädlichen Anstieg der Emissionen verursacht, von der Erdoberfläche verschwinden oder sogar aussterben, und die globalen Emissionen werden in den kommenden Jahren und Jahrzehnten angesichts des Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstums Chinas, Indiens, Indonesiens, Japans und Vietnams, die den Bau von mehr als 600 Kohlekraftwerken planen, sowie afrikanischer Länder, die bis 2030 den Bau von mehr als 1250 neuen Kohle- und Gaskraftwerken planen, dennoch explodieren.

Die gesünderen und wohlhabenderen Länder verkennen, dass mindestens 80 Prozent der Menschheit, d. h. mehr als 6 Milliarden Menschen auf dieser Welt, mit weniger als 10 Dollar pro Tag auskommen müssen und dass Milliarden von ihnen nur wenig oder gar keinen Zugang zu Strom haben. Diese armen Menschen brauchen reichlich, erschwinglichen, zuverlässigen, skalierbaren und flexiblen Strom, während die gesünderen und wohlhabenderen Länder die teuersten Wege zur Erzeugung von „sekundärem“, intermittierendem Strom aus Brisen und Sonnenschein verfolgen.

Das Buch „Clean Energy Exploitations“ hilft den Bürgern, besser zu verstehen, dass die wohlhabenderen und gesünderen Länder wie Deutschland, Australien, Großbritannien und Amerika die schwächsten Menschen und die Umwelt der Welt ausbeuten, nur weil sie die Möglichkeit haben, intermittierenden Strom zu erzeugen, der von günstigen Wetterbedingungen abhängig ist.

Ronald Stein is an engineer who, drawing upon 25 years of project management and business development experience, launched PTS Advance in 1995. He is an author, engineer, and energy expert who writes frequently on issues of energy and economics.

Link: https://www.cfact.org/2021/08/07/comparing-the-world-before-1900-to-today/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE