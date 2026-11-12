Angeregt durch den Beitrag von WUWT, habe ich für Sie auch die Situation in Deutschland recherchiert – Einleitung des Übersetzers

WUWT, Essay von Eric Worrall

Europa droht mit Antidumpinguntersuchungen. Doch das Einzige, was Europa loswerden sollte, ist sein irrsinniges Netto-Null-Konzept.

Chinas rasant steigende Chemieexporte drohen eine neue Front im Handelskrieg auszulösen

Die Produktion einiger wichtiger Rohstoffe hat sich in fünf Jahren fast verdoppelt, was den Druck auf ausländische Konkurrenten erhöht.

China hat seine Chemiekapazitäten in einigen Bereichen innerhalb von nur fünf Jahren nahezu verdoppelt und deckt mittlerweile etwa die Hälfte der weltweiten Produktion bestimmter Produkte ab, was ausländische Konkurrenten unter Druck setzt und die Eröffnung einer neuen Front im Handelskrieg droht.

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Die EU, die befürchtet, dass ihre Chemieindustrie durch kostengünstigere chinesische Konkurrenten verdrängt werden könnte, leitete im September drei Antidumpingverfahren gegen Importe aus China ein. Peking, das die Vorwürfe der Duldung industrieller Überkapazitäten zurückweist, reagierte mit einem Antidumpingverfahren gegen europäische Exporte einer Chemikalie, die in Farbstoffen und Pharmazeutika verwendet wird.

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Im Juli verteidigte China die wachsenden Exporte Chinas, darunter auch Chemikalien, und erklärte, deren Wettbewerbsfähigkeit sei teilweise darauf zurückzuführen, dass „die Energiekrise die Produktionskosten in der europäischen Chemieindustrie und anderen Industrien erhöht hat“ .

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Weiterlesen: https://www.ft.com/content/2962ad57-cee1-4a63-82ba-17acfc09d812?syn-25a6b1a6=1

Die US-amerikanische Chemieindustrie ist ebenfalls durch die Konkurrenz aus China bedroht.

Chinas Kostenvorteil bei Energie ist eine durchaus plausible Erklärung für die Entwicklungen auf dem globalen Chemiemarkt. Die Synthese hochwertiger Chemikalien ist energieintensiv. China verfügt über günstige Energie.

Ungeachtet dessen, ob China seine chemische Industrie staatlich unterstützt, grüne Wirtschaftssabotage im Westen finanziert oder andere unsaubere Tricks anwendet: Solange dieser grundlegende chinesische Kostenvorteil bei der Energieversorgung nicht durch eine Senkung der westlichen Energiepreise mit allen notwendigen Mitteln angegangen wird, kann langfristig niemand Chinas Fähigkeit, andere Nationen im Wettbewerb zu übertreffen, besiegen.

https://wattsupwiththat.com/2026/11/05/low-energy-costs-have-pushed-china-to-the-top-of-the-global-chemical-industry/

Zu diesem Thema habe ich auch Gemini befragt. Hier die Antwort

: Gibt es noch eine Chemieindustrie in Deutschland?

Ja, es gibt weiterhin eine große Chemieindustrie in Deutschland, allerdings befindet sie sich in einem tiefgreifenden und historischen Strukturwandel. Sie ist nach wie vor die drittgrößte Industriebranche des Landes und bildet als elementarer Zulieferer (etwa für die Automobil- oder Bauwirtschaft) das Rückgrat der gesamten deutschen Wertschöpfungskette. Dennoch schrumpft der Sektor unter erheblichem wirtschaftlichem Druck.

Die aktuelle Situation der Branche lässt sich in folgende Kernbereiche unterteilen:

Wirtschaftliche Kennzahlen und Bedeutung

Unternehmens- und Mitarbeiterstruktur: In Deutschland arbeiten weiterhin rund 600.000 Menschen in etwa 2.000 Chemie- und Pharmaunternehmen . Große Verbände der Chemischen Industrie (VCI)-Netzwerke vereinen riesige Chemieparks wie den in Ludwigshafen (BASF) – dem nach wie vor beschäftigungsstärksten Chemiestandort Deutschlands – sowie Cluster in Leuna, Marl oder Leverkusen. Umsatzstärke: Die Branche erwirtschaftet einen jährlichen Gesamtumsatz von deutlich über 200 Milliarden Euro.



Ursachen für die tiefe Krise

Obwohl die Industrie stark verankert ist, hat sie seit Anfang 2022 rund ein Sechstel ihrer gesamten Produktionskapazitäten eingebüßt. Die Gründe für den anhaltenden Abwärtstrend sind vielschichtig:

Enorme Energiekosten: Besonders die energieintensive Grundstoffchemie (z. B. die Herstellung von Ammoniak oder Methanol) leidet massiv unter den hohen Strom- und Gaspreisen in Europa. Geopolitische Krisen: Regionale Konflikte – wie die jüngsten Spannungen im Nahen Osten und Störungen wichtiger Handelsrouten (z. B. an der Straße von Hormus) – treiben die Rohstoffpreise wie Naphtha in die Höhe und strapazieren Lieferketten. Internationaler Marktdruck: Billigere Überkapazitäten aus China und den USA verschärfen den globalen Wettbewerb. Gleichzeitig drosseln inländische Schlüsselkunden wie die Autobranche ihre Nachfrage. Regulatorische Hürden: Hohe bürokratische Auflagen und drohende Verbote (wie im Fall von PFAS) belasten die Betriebe zusätzlich.



Die Folgen: Stilllegungen und Auslandsinvestitionen

Der Kostendruck führt zu einer schleichenden Deindustrialisierung in bestimmten Teilbereichen. Zahlreiche Konzerne reagieren mit Werksschließungen, dem Abbau von zehntausenden Stellen und dem Herunterfahren unrentabler Anlagen. Nahezu jedes zweite Chemieunternehmen plant im Inland Budgetkürzungen, während Investitionen vermehrt in zukunftsfähigere Auslandsmärkte verlagert werden. Im Inland dienen Investitionen oft nur noch dem Erhalt bestehender Anlagen oder der politisch geforderten „grünen Transformation“ hin zu klimaneutralen Prozessen.

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Pressestimmen

Chemie Technik

Zeichen einer Krise

Welche Chemieanlagen in Deutschland geschlossen werden

Die Chemieindustrie steckt in einem tiefen Umbruch – gerade in Deutschland. Dies hat hierzulande zuletzt immer wieder zu Stilllegungen von Anlagen und ganzen Standorten geführt: Wo und aus welchen Gründen Anlagen geschlossen werden, zeigen wir hier.

Jona Göbelbecker Chefredakteur CHEMIE TECHNIK und Pharma+Food

September 2026 – 11:56

https://www.chemietechnik.de/branche-markt/welche-chemieanlagen-in-deutschland-geschlossen-werden-1/1882914

Frankfurter Allgemeine

Standpunkt: Gemeinsam für den Standort Chemie und die Beschäftigung

Gastbeitrag Von Katja Scharpwinkel, Michael Vassiliadis, 08.09.2026.

Die Chemie ist die Mutter aller Industrien. Nur wenn Politik und Sozialpartner alle Hebel in Bewegung setzen, hat die industrielle Qualitätsarbeit in Deutschland eine Zukunft. Wir sind dazu fest entschlossen.

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-wirtschaft/chemieindustrie-in-deutschland-was-der-standort-jetzt-braucht-accg-201187519.html

Die Zeit

Deutsche Chemieindustrie schrumpft weiter

Die Halbjahresbilanz des Verbandes der Chemischen Industrie fällt negativ aus. Sowohl Produktion als auch Umsatz in Deutschland sind zurückgegangen.

Quelle: DIE ZEIT, dpa, Reuters, yer16. Juli 2026, 10:50 Uhr

Die Produktion der chemisch-pharmazeutischen Industrie in Deutschland ist im ersten Halbjahr 2026 im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent zurückgegangen. Das teilte der Branchenverband VCI mit. Der Umsatz sank demnach um ein Prozent auf 106 Milliarden Euro, die Investitionen seien das dritte Jahr in Folge rückläufig. …

https://www.zeit.de/wirtschaft/2026-07/chemieindustrie-deutschland-vci-krise