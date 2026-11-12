Angeregt durch den Beitrag von WUWT, habe ich für Sie auch die Situation in Deutschland recherchiert – Einleitung des Übersetzers
WUWT, Essay von Eric Worrall
Europa droht mit Antidumpinguntersuchungen. Doch das Einzige, was Europa loswerden sollte, ist sein irrsinniges Netto-Null-Konzept.
Chinas rasant steigende Chemieexporte drohen eine neue Front im Handelskrieg auszulösen
Die Produktion einiger wichtiger Rohstoffe hat sich in fünf Jahren fast verdoppelt, was den Druck auf ausländische Konkurrenten erhöht.
China hat seine Chemiekapazitäten in einigen Bereichen innerhalb von nur fünf Jahren nahezu verdoppelt und deckt mittlerweile etwa die Hälfte der weltweiten Produktion bestimmter Produkte ab, was ausländische Konkurrenten unter Druck setzt und die Eröffnung einer neuen Front im Handelskrieg droht.
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Die EU, die befürchtet, dass ihre Chemieindustrie durch kostengünstigere chinesische Konkurrenten verdrängt werden könnte, leitete im September drei Antidumpingverfahren gegen Importe aus China ein. Peking, das die Vorwürfe der Duldung industrieller Überkapazitäten zurückweist, reagierte mit einem Antidumpingverfahren gegen europäische Exporte einer Chemikalie, die in Farbstoffen und Pharmazeutika verwendet wird.
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Im Juli verteidigte China die wachsenden Exporte Chinas, darunter auch Chemikalien, und erklärte, deren Wettbewerbsfähigkeit sei teilweise darauf zurückzuführen, dass „die Energiekrise die Produktionskosten in der europäischen Chemieindustrie und anderen Industrien erhöht hat“ .
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Weiterlesen: https://www.ft.com/content/2962ad57-cee1-4a63-82ba-17acfc09d812?syn-25a6b1a6=1
Die US-amerikanische Chemieindustrie ist ebenfalls durch die Konkurrenz aus China bedroht.
Chinas Kostenvorteil bei Energie ist eine durchaus plausible Erklärung für die Entwicklungen auf dem globalen Chemiemarkt. Die Synthese hochwertiger Chemikalien ist energieintensiv. China verfügt über günstige Energie.
Ungeachtet dessen, ob China seine chemische Industrie staatlich unterstützt, grüne Wirtschaftssabotage im Westen finanziert oder andere unsaubere Tricks anwendet: Solange dieser grundlegende chinesische Kostenvorteil bei der Energieversorgung nicht durch eine Senkung der westlichen Energiepreise mit allen notwendigen Mitteln angegangen wird, kann langfristig niemand Chinas Fähigkeit, andere Nationen im Wettbewerb zu übertreffen, besiegen.
https://wattsupwiththat.com/2026/11/05/low-energy-costs-have-pushed-china-to-the-top-of-the-global-chemical-industry/
Zu diesem Thema habe ich auch Gemini befragt. Hier die Antwort
: Gibt es noch eine Chemieindustrie in Deutschland?
Ja, es gibt weiterhin eine große Chemieindustrie in Deutschland, allerdings befindet sie sich in einem tiefgreifenden und historischen Strukturwandel. Sie ist nach wie vor die drittgrößte Industriebranche des Landes und bildet als elementarer Zulieferer (etwa für die Automobil- oder Bauwirtschaft) das Rückgrat der gesamten deutschen Wertschöpfungskette. Dennoch schrumpft der Sektor unter erheblichem wirtschaftlichem Druck.
Die aktuelle Situation der Branche lässt sich in folgende Kernbereiche unterteilen:
Wirtschaftliche Kennzahlen und Bedeutung
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- Unternehmens- und Mitarbeiterstruktur: In Deutschland arbeiten weiterhin rund 600.000 Menschen in etwa 2.000 Chemie- und Pharmaunternehmen. Große Verbände der Chemischen Industrie (VCI)-Netzwerke vereinen riesige Chemieparks wie den in Ludwigshafen (BASF) – dem nach wie vor beschäftigungsstärksten Chemiestandort Deutschlands – sowie Cluster in Leuna, Marl oder Leverkusen.
- Umsatzstärke: Die Branche erwirtschaftet einen jährlichen Gesamtumsatz von deutlich über 200 Milliarden Euro.
Ursachen für die tiefe Krise
Obwohl die Industrie stark verankert ist, hat sie seit Anfang 2022 rund ein Sechstel ihrer gesamten Produktionskapazitäten eingebüßt. Die Gründe für den anhaltenden Abwärtstrend sind vielschichtig:
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- Enorme Energiekosten: Besonders die energieintensive Grundstoffchemie (z. B. die Herstellung von Ammoniak oder Methanol) leidet massiv unter den hohen Strom- und Gaspreisen in Europa.
- Geopolitische Krisen: Regionale Konflikte – wie die jüngsten Spannungen im Nahen Osten und Störungen wichtiger Handelsrouten (z. B. an der Straße von Hormus) – treiben die Rohstoffpreise wie Naphtha in die Höhe und strapazieren Lieferketten.
- Internationaler Marktdruck: Billigere Überkapazitäten aus China und den USA verschärfen den globalen Wettbewerb. Gleichzeitig drosseln inländische Schlüsselkunden wie die Autobranche ihre Nachfrage.
- Regulatorische Hürden: Hohe bürokratische Auflagen und drohende Verbote (wie im Fall von PFAS) belasten die Betriebe zusätzlich.
Die Folgen: Stilllegungen und Auslandsinvestitionen
Der Kostendruck führt zu einer schleichenden Deindustrialisierung in bestimmten Teilbereichen. Zahlreiche Konzerne reagieren mit Werksschließungen, dem Abbau von zehntausenden Stellen und dem Herunterfahren unrentabler Anlagen. Nahezu jedes zweite Chemieunternehmen plant im Inland Budgetkürzungen, während Investitionen vermehrt in zukunftsfähigere Auslandsmärkte verlagert werden. Im Inland dienen Investitionen oft nur noch dem Erhalt bestehender Anlagen oder der politisch geforderten „grünen Transformation“ hin zu klimaneutralen Prozessen.
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Pressestimmen
Chemie Technik
Zeichen einer Krise
Welche Chemieanlagen in Deutschland geschlossen werden
Die Chemieindustrie steckt in einem tiefen Umbruch – gerade in Deutschland. Dies hat hierzulande zuletzt immer wieder zu Stilllegungen von Anlagen und ganzen Standorten geführt: Wo und aus welchen Gründen Anlagen geschlossen werden, zeigen wir hier.
Jona Göbelbecker Chefredakteur CHEMIE TECHNIK und Pharma+Food
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- September 2026 – 11:56
https://www.chemietechnik.de/branche-markt/welche-chemieanlagen-in-deutschland-geschlossen-werden-1/1882914
Frankfurter Allgemeine
Standpunkt: Gemeinsam für den Standort Chemie und die Beschäftigung
Gastbeitrag Von Katja Scharpwinkel, Michael Vassiliadis, 08.09.2026.
Die Chemie ist die Mutter aller Industrien. Nur wenn Politik und Sozialpartner alle Hebel in Bewegung setzen, hat die industrielle Qualitätsarbeit in Deutschland eine Zukunft. Wir sind dazu fest entschlossen.
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-wirtschaft/chemieindustrie-in-deutschland-was-der-standort-jetzt-braucht-accg-201187519.html
Die Zeit
Deutsche Chemieindustrie schrumpft weiter
Die Halbjahresbilanz des Verbandes der Chemischen Industrie fällt negativ aus. Sowohl Produktion als auch Umsatz in Deutschland sind zurückgegangen.
Quelle: DIE ZEIT, dpa, Reuters, yer16. Juli 2026, 10:50 Uhr
Die Produktion der chemisch-pharmazeutischen Industrie in Deutschland ist im ersten Halbjahr 2026 im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent zurückgegangen. Das teilte der Branchenverband VCI mit. Der Umsatz sank demnach um ein Prozent auf 106 Milliarden Euro, die Investitionen seien das dritte Jahr in Folge rückläufig. …
https://www.zeit.de/wirtschaft/2026-07/chemieindustrie-deutschland-vci-krise
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Hat Deutschland (und seine chemische Industrie) ein Gas- oder ein Strompreisproblem? Wenn die Chemie doch zu 2 Dritteln Gas und zu 1 Drittel Strom benötigt?
Das Jahr 2016 als indexiert mit 100 als gemeinsamen Startpunkt, zeigt sich: Der inflationsbereinigte Industriestrompreis liegt 2026 bei 87,0 Punkten und ist damit real sogar um 13,0 % günstiger als vor zehn Jahren.
Demgegenüber ist der reale Industriegaspreis im selben Zeitraum auf 169,0 Punkte (+69,0 %) gestiegen und liegt spürbar über der allgemeinen Inflation (132,3 Punkte bzw. +32,3 %)
(Die Grafik basiert auf den jährlichen Industriestrompreisen der BDEW-Strompreisanalyse, den Industriegaspreisen auf Grundlage von Eurostat sowie dem Verbraucherpreisindex von Destatis)
China kehrt dem Pariser Abkommen den Rücken zu: Klimabemühungen werden infrage gestellt.
2023_10_23 https://uncutnews.ch/china-kehrt-dem-pariser-abkommen-den-ruecken-zuklimabemuehungen-werden-infrage-gestellt/
China is planning on building 655 new coal fired power plants in China, and dozens of plants in other countries. 2023_12_21 https://x.com/TonyClimate/status/1737862982737244619?s=20
China baut Thorium-Reaktor zur Stromerzeugung in der Wüste Gobi 2024_07_28 https://futurezone.at/science/china-baut-thorium-fluessigsalz-reaktor-wueste-gobi2029-betrieb-zeitplan/402930021
Chinas Thorium-Reaktor soll praxistauglich sein Chinesische Wissenschaftler haben neuen Brennstoff in den laufenden ThoriumReaktor in der Wüste Gobi gefüllt. 2025_04_18 https://futurezone.at/science/china-thorium-reaktor-salz-brennstof-nachgefuelltusa/403033509
Von Uran zu Thorium: Chinas Vorreiterrolle in der Kerntechnologie 2025_05_02 https://www.stern.de/digital/technik/thorium-statt-uran–chinas-neue-wege-in-derkerntechnologie-35687780.html
China investiert Milliarden in den Bau neuer Atomkraftwerke
2024_08_21 https://www.derstandard.de/story/3000000233266/china-investiert-milliarden-in-denbau-neuer-atomkraftwerke
20 Reaktoren pro Jahr – ehrgeiziges Projekt für Kernkrafttechnologie in China gestarte
2023_09_23 https://blackout-news.de/aktuelles/20-reaktoren-pro-jahr-ehrgeiziges-projekt-fuerkernkrafttechnologie-in-china-gestartet/
Bayer und BASF ziehen aus wirtschaftlichen Gründen mit all ihrem Know-how nach China und/oder USA um, weil hiesige Regierungen diese per Anti-Industriepolitik systemisch vertreiben. Denn hiesige Standorte wird man schließen. So stärkt man die „Systemgegner“ und „Systemfreunde“ gleichermaßen.
Nach der Deindustrialisierung wird Deutschland auch kein Geld mehr für den Reimport deren Produkte haben.
Deutscher Wohlstand verraten und verkauft von den eigenen Regierungen, für sprichwörtlich Nichts, oder?!
Eine gute Zusammenstellung der Probleme der Industrie, aber vor allem für Chemie-und Metallurgie.
Ohne konkurrenzfähige Energiepreise, also ohne zusätzlichen Steuern wie CO2- und Stromsteuer sowie auf der Nutzung einheimischer Energiequellen von Gas und Kohle, sowie Pipelinegas aus Russland ist dieser Wettbewerb nicht zu gewinnen.
Mit Flatterstrom, der nur manchmal weht und Sonne, die sich besonders im Winter rar macht kann man keine Industrie am Leben erhalten und so die Menschen ernähren!
Und für jede erzeugte kwh Energie zwei Erzeugungsmethoden aufbauen ist wirtschaftlicher Schwachsinn der die Preis nur noch weiter erhöht. Damit muß Schluß sein, am besten sofort.
Ist die Deindustrialisierung Deutschlands der Dummheit der Entscheider geschuldet oder ist sie gewollt. Ich kann mich da nicht festlegen. Vielleicht auch beides?
Es heisst zwar, man solle bei der Ursachenforschung nicht zu kompliziert vorgehen; man solle böse Absicht nicht unterstellen, wenn Dummheit als Erklärung vollkommen ausreichend ist.
Allerdings ist die zerstörende Wirkung der gängigen Politik derart offensichtlich jetzt, dass Dummheit allein als Erklärung nicht hinreichend ist.
Dummheit i.S. von schreiender Inkompetenz: ja, aber es gehört auch eine Art wütender Verblendung dazu, den Verfall nicht sehen zu wollen. Ich gehe davon aus, dass 99% der politischen Entscheidungsträger narzisstische Kakistokraten sind, durch „Unsere Demokratie“ aufwendig herangezüchtet.
Diese Meute wird von Finanzoligarchen gezielt „lobbyiert“ und „genudged“. Aber dies ist natürlich nur Verschwörungstheorie in der Tagesschau.
Die Situation ist „FUBAR“…
Möglicherweise sind diese Gestalten auch eingesetzt. WEF, Bilderberger, Rockefeller und, und, und. Da können wir dann unser Kreuz machen wo wir wollen.
Sicher spielt beides eine Rolle um Deutschland klein zu halten!