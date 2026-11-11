Cap Allon

Vor etwa 13.000 Jahren durchstreiften Mastodonten Tennessee.

In ganz Nordamerika bevölkerten Mammuts, Riesenfaultiere, Säbelzahntiger und riesige Bisons eine Welt, die sich bald bis zur Unkenntlichkeit verändern sollte. Bis zum Ende der Eiszeit waren viele dieser Riesen verschwunden.

Ihr Verschwinden fiel mit einem der turbulentesten Klimawandel-Ereignisse in der jüngeren Geschichte der Erde zusammen.

Als sich die großen Eisschilde zurückzogen, stiegen die Temperaturen und die Ökosysteme veränderten sich. Dann, vor etwa 12.900 Jahren, versetzte die Jüngere Dryas einen Großteil der nördlichen Hemisphäre für rund 1.200 Jahre abrupt in nahezu glaziale Zustände.

Eine Studie aus dem Jahr 2021 in „Nature Communications“ ergab, dass die Bestände der nordamerikanischen Megafauna parallel zum Temperaturrückgang zurückgingen, wobei die Autoren eine abrupte Abkühlung, eine verstärkte Saisonalität und tiefgreifende Veränderungen der Vegetation als Ursachen nannten.

Andere Belege deuten in eine andere Richtung. Eine Studie aus dem Jahr 2023 in „Science“ ergab, dass sieben große Säugetierarten bereits vor der Zeit des Jüngeren Dryas‘ aus der Region La Brea in Kalifornien verschwunden waren. Andere etablierte Forscher sehen in der Jagd durch den Menschen die Hauptursache.

Einige Forscher vermuten einen weitaus katastrophaleren Auslöser.

Der unabhängige Forscher Randall Carlson vertritt die These, dass Fragmente eines Kometen zu Beginn der Jüngeren Dryas auf der Erde einschlugen, wodurch Zerstörung ausgelöst und zum Artensterben beigetragen worden war. Er verweist auf Hinweise auf gewaltige Eiszeit-Überschwemmungen, darunter die von Gletschern geformten Landschaften im US-Bundesstaat Washington. Solche Überschwemmungen sind eine geologische Tatsache, auch wenn wiederholte Brüche von Gletscherdämmen die am besten dokumentierten Beispiele hinreichend erklären können.

Eine weitere Möglichkeit sind geomagnetische Ereignisse, bei denen sich das schützende Magnetfeld der Erde dramatisch abschwächen kann, wodurch verstärkte kosmische Strahlung und extreme Sonnenaktivität die Atmosphäre und das Klima stören können.

Magnetische Ereignisse und Umkehrungen sind natürlich real – und tatsächlich unumstritten.

Eine 2021 in „Science“ veröffentlichte Studie untersuchte die Laschamps-Exkursion vor etwa 42.000 Jahren, als sich das Erdmagnetfeld dramatisch abschwächte. Die Forscher modellierten erhebliche Störungen der Ozonschicht und atmosphärische Veränderungen und stellten einen Zusammenhang mit Klimaveränderungen und Artensterben her.

Noch faszinierender ist, dass eine Studie aus dem Jahr 2020 Hinweise auf eine mögliche Göteborg-Magnetabweichung in chinesischen Sedimenten identifizierte, die auf einen Zeitraum vor etwa 13.100 bis 12.500 Jahren datiert wurden – was sich nahtlos mit der Jüngeren Dryas überschneidet.

Dies hat für heute direkte Bedeutung!

[Hervorhebung im Original]

Nach Angaben der NASA hat sich das Erdmagnetfeld in den letzten 200 Jahren weltweit um etwa 9 % abgeschwächt. Unterdessen haben die Swarm-Satelliten der ESA zwischen 2014 und 2025 eine erhebliche Ausdehnung der Südatlantischen Anomalie dokumentiert, der größten magnetischen Schwachstelle der Erde.

Auch Polarlichter in niedrigen Breitengraden spielten während des Sonnenzyklus‘ 25 eine herausragende Rolle und erreichten im Mai 2024 den Süden der Vereinigten Staaten und Nordindien. Eine nachfolgende Studie aus dem Jahr 2025, in der mehr als 223.000 historische Beobachtungen von Polarlichtern ausgewertet worden sind, stufte das Polarlicht vom Mai 2024 als das drittgrößte in Bezug auf die geographische Ausdehnung der letzten 375 Jahren ein.

Es wird vermutet, dass der schwächer werdende Magnetschild der Erde zu diesen ungewöhnlich weit verbreiteten Erscheinungen beiträgt.

Jüngste Messungen und Beobachtungen bestätigen, dass sich das Erdmagnetfeld verändert. Was sie jedoch nicht belegen, ist eine bevorstehende Umkehrung oder ein weiteres Ereignis im Ausmaß einer Phase des Massenaussterbens. Aber sie schließen diese Möglichkeiten auch kaum aus.

Was die Giganten Nordamerikas ausgelöscht hat, ist nach wie vor umstritten. Ihr Verschwinden vollzog sich vor dem Hintergrund außergewöhnlicher natürlicher Klimaveränderungen, wobei Hinweise auf große kosmische Einschläge und erhebliche geomagnetische Störungen als mögliche Mitursachen deuten.

Link: https://electroverse.substack.com/p/spring-freeze-hits-southern-australia?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email (Zahlschranke. Alle verlinkten Studien sind aber frei verfügbar)

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE