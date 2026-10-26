Paul Homewood, NOT A LOT OF PEOPLE KNOW THAT mit Dank an Josh

 

Schaut bei „Cartoons by Josh“ vorbei, um mehr zu erfahren – darunter auch über den Kalender für das nächste Jahr, der bald erscheinen wird.

Link: https://wattsupwiththat.com/2026/10/24/the-minister-for-climate-transition-will-protect-us-from-weather/

image_pdfBeitrag als PDF speichernimage_printBeitrag drucken