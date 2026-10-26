Paul Homewood, NOT A LOT OF PEOPLE KNOW THAT mit Dank an Josh
Schaut bei „Cartoons by Josh“ vorbei, um mehr zu erfahren – darunter auch über den Kalender für das nächste Jahr, der bald erscheinen wird.
Link: https://wattsupwiththat.com/2026/10/24/the-minister-for-climate-transition-will-protect-us-from-weather/
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Klimawandel gibt es nicht!! Klima ist Vergangenheit!!
https://de.wikipedia.org/wiki/Klima https://de.wikipedia.org/wiki/Klimageschichte
Das Verfahren in Vancouver ging von 2011 bis 2019
Michael Mann hat keine Beweise für seine Behauptungen (Hockeyschläger) vorgelegt
https://www.bccourts.ca/jdb-txt/sc/19/15/2019BCSC1580.html
Abbildung 32 Michael Mann versus Tim Ball
Klimakurven-Kronzeuge Michael Mann verlor vor Gericht
https://www.revierkohle.de/klimakurven-kronzeuge-michael-mann-verlor-vor-gericht/
Das oberste kanadische Gericht von British Columbia hat die Klage des Palöoklimatologen Michael Mann, dem Erfinder der Hockeyschläger-Klimakurve, gegen den Geographen Tim Ball, der die Richtigkeit der zugrunde liegenden Datenbasis anzweifelte und daher von Mann wegen Verleumdung verklagt wurde, zurückgewiesen und ihn zur Zahlung der nicht unerheblichen Prozesskosten am 22.8. 2019 verurteilt.
Global Temperature Change…Climatologist Cliff Harris
2014.04.13
https://youtu.be/yegKl2nKBQI?t=38
…. fehlt nur noch die Anleitung, wie man damit so richtig Geld machen kann!
Ich bin mir ziemlich sicher: Die Steuer auf das Wetter wird kommen. Irgendwie so, wie bei einem Waren-Termin-Geschäft. Egal ob schön oder schlecht, Hauptsache, es ändert sich!