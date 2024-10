Paul Homewood, NOT A LOT OF PEOPLE KNOW THAT

Dies ist ein absolutes Desaster für Milibands Ziel der schwimmenden Windkraftanlagen:

Übersetzung: Die finanziellen Bilanzen für den aktuellsten schwimmenden Windpark in UK – Kincardine – liegen jetzt vor. Unter dem Stroich verzeichnete man im vorigen Jahr einen Verlust von 30 Millionen Pfund. Das ist eine finanzielle Katastrophe.

Schwimmende WKA sind ein Eckpunkt der Zukunft von Net Zero – oder so ähnlich glauben es Mr. Milliband und Mr. Starmer.

Kincardine erzeugte im vergangenen Jahr 144 GWh, so dass sich die Gesamtkosten auf 562 £/MWh belaufen.

Das Unternehmen hat eine PPA abgeschlossen, die 13,3 Mio. £ bei 92 £/MWh einbrachte. Hinzu kommen die ROC-Subventionen in Höhe von 217 £/MWh.

