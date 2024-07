Wie extrem entwickelt sich die globale Durchschnitttemperatur?

16. Internationale EIKE-Klima- und Energiekonferenz, IKEK-16, 14.-15. Juni 2024, Wien.

Roy Spencer bezeichnet sich selbst als „Klimaoptimisten“, der an der Quantifizierung des „Thermostaten der Natur“ arbeitet.

2006 kritisierte Spencer Al Gores Film ‚Eine unbequeme Wahrheit‘ mit den Worten:

„Zum Beispiel behauptet Herr Gore, dass die Erde jetzt wärmer wäre als sie in Tausenden von Jahren gewesen war. Doch der jüngste United States National Academy of Sciences (NAS) Report zu diesem Thema gab nun zu, dass alles, was wir wirklich wissen, darin besteht, dass es jetzt wärmer ist als in den letzten 400 Jahren, was vor allem auf die Kleine Eiszeit zurückzuführen ist.“