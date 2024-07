Craig Rucker – Putting the Greens and the Left in their place – and winning the debate

16. Internationale EIKE-Klima- und Energiekonferenz, IKEK-16, 14.-15. Juni 2024, Wien. Craig Rucker ist geschäftsführender Direktor des Komitees für ein konstruktives Morgen (CFACT).

Seine Organisation ist sehr erfahren darin, gegen illegale Windkraftanlagen vorzugehen, die die Natur zerstören und die Gesundheit der Menschen schädigen. Hier zunächst die englische Version, die Sie auch mit Youtube-Übersetzung jetzt schon auf Deutsch sehen können (Zahnrad rechts unten im Videofenster). Unsere Übersetzung folgt! Beitrag als PDF speichern Beitrag drucken