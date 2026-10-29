Der Arbeitskreis Forschung, Technologie, Raumfahrt und Technikfolgenabschätzung der AfD-Bundestagsfraktion
lädt ein zum Symposium
Salzschmelze-Reaktoren
Konzepte, Entwicklungsstand und Perspektiven
Wann? 13. November 2026 | 15.00 Uhr
Wo: Marie-Elisabeth-Lüders-Haus | Sitzungssaal 3.101
Einlass ab 14.00 Uhr
Bitte melden Sie sich unter Angabe Ihres Namens, Vornamens und Geburtsdatums bis Freitag, den 6. November 2026, über das Veranstaltungsportal der AfD-Bundestagsfraktion an. Nutzen Sie dazu den QR-Code oder die nachstehende Internetadresse:
https://afdbundestag.de/veranstaltung/salzschmelze/
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Arbeitskreis Forschung, Technologie, Raumfahrt und Technikfolgenabschätzung der AfD-Bundestagsfraktion lädt Sie herzlich zu folgender Veranstaltung ein:
Salzschmelze-Reaktoren
Konzepte, Entwicklungsstand und Perspektiven
International erlebt die Kernenergie weiterhin einen Aufschwung. Während kommerziell fast ausschließlich wassermoderierte Kernreaktoren betrieben werden, gehen Forschung und Entwicklung an anderen Konzepten weiter. Salzschmelze-Reaktoren, zu denen man auch eines der Dual-Fluid-Konzepte zählen kann, werden derzeit in verschiedenen Ländern erforscht und entwickelt. Den technischen Grundlagen, dem aktuellen Entwicklungsstand sowie den Chancen und Herausforderungen dieser Technik widmet sich dieses Symposium.
Experten aus Wissenschaft und Praxis stellen verschiedene Konzepte vor und diskutieren Fragen der Reaktorphysik, der Brennstoffkreisläufe und der Werkstofftechnik sowie mögliche Einsatzgebiete. Dabei werden sowohl wissenschaftliche Grundlagen als auch konkrete Entwicklungsprojekte und technologische Umsetzungswege betrachtet.
Das Symposium bietet die Gelegenheit, den aktuellen Entwicklungsstand einzuordnen, unterschiedliche Ansätze zu vergleichen und offene Forschungsfragen zu diskutieren. Insbesondere für die parlamentarische Arbeit der AfD-Bundestagsfraktion stellt sich die Frage: Wie kann der Wiedereinstieg in die Kernenergie gelingen und welche Technologien sind hierbei durch die Bundespolitik zu favorisieren?
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Ihr Arbeitskreis Forschung, Technologie, Raumfahrt und Technikfolgenabschätzung
der AfD-Bundestagsfraktion
Nicole Höchst MdB Dr. Paul Schmidt MdB
Leiterin des Arbeitskreises Sprecher der AG Kernkraft
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Konzepte, Entwicklungsstand und Perspektiven bei der Kernkraft sehen extrem düster aus.
Atomstrom ist extrem auf dem Rückzug und das weltweit.
Der Atomstrom ist nicht mal in der Lage mit dem weltweiten Anstieg vom Stromverbrauch schrittzuhalten.
Global werden die Erneuerbaren am Tag um +1,9 GW/Tag (+2200 GWh/Tag) ausgebaut.
Da kann Atomstrom nicht mithalten, selbst wenn man die GWh Atomstrom betrachtet.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.
Leider kann ich nicht kommen.
Google: Ursache Reaktorunfall Tschernobyl Ursache Reaktorunfall Tschernobyl Übersicht mit KI Am 26. April 1986 explodierte Reaktor 4 im Kernkraftwerk Tschernobyl wegen eines missglückten Tests, großer Baufehler am Reaktor und schwerer Fehler der Arbeiter. Eine unkontrollierte Kettenreaktion ließ die Leistung rasant ansteigen, was zu einer Kernschmelze und heftigen Explosionen führte. https://www.bundesstiftungaufarbeitung.de/de/recherche/dossiers/tschernobyl/nuklearkatastrophe Der fatale Test • Ein Test sollte prüfen, ob die Auslaufende Turbine noch genug Notstrom liefern kann. • Das Personal fuhr den Reaktor dafür in einen instabilen, sehr niedrigen Leistungsbereich. • Gegen die Regeln wurden fast alle Steuerstäbe herausgezogen, die die Kettenreaktion bremsen sollen. [1, 2, 3, 4, 5] Bauliche Mängel des Reaktors • Der Typ RBMK nutzte Graphit zum Abbremsen der Neutronen, aber Wasser als Kühlmittel. • Wenn das Kühlwasser verdampft, steigt die Leistung bei diesem Typ rasant an (positiver Dampfblaseneffekt). • Es gab keine stabile Schutzhülle (Containment) um den Reaktor, die eine Explosion nach außen hätte aufhalten können. https://www.leifiphysik.de/kern-teilchenphysik/kernspaltung-undkernfusion/ausblick/reaktorkatastrophe-von-tschernobyl Atomunfall Tschernobyl: Darum wäre das hier fast unmöglich. https://www.youtube.com/shorts/eFr4r8sRy_s https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Unf%C3%A4llen_in_kernte chnischen_Anlagen Die Explosion • Die Leistung schoss in Sekundenschnelle um ein Vielfaches nach oben. • Die Brennelemente überhitzten, das Wasser verdampfte schlagartig und zerreißt den Kern.
Vermutlich spaltete sich Wasserstoff ab, der sich entzündete und das Dach sprengte, wodurch radioaktiver Staub frei wurde. [1, 2] Möchtest du mehr über die gesundheitlichen Folgen in Europa erfahren oder wie die aktuelle Schutzhülle vor Ort funktioniert? In Deutschland haben wir keine Tsunamis, und wenn wird das Hinterland (höher 100 m ü NN) nicht überflutet und ist sicher!! Fukushima, die grobfahrlässige Katastrophe 2022_03_31 https://www.klimawahrheiten.de/.cm4all/uproc.php/0/Fukushima_die_grobfahrl%C3%A4ssi ge_Katastrophe.pdf Als Abitur-Arbeit habe ich 1975 über Kernenergie geschrieben und habe viel Material von „Preußen Elektra“ bekommen. Schon damals sagten sie, dass sie an der energetischen Nutzung von Atommüll arbeite. Die Lösung wird 40 bis 50 Jahre brauchen. Es wurde geschafft: Deutsche haben einen Weg gefunden „Atommüll“ energetisch zu nutzen. Sie wurden in Deutschland nur behindert und sind nach Kanada gegangen. Sie werden dort und an der US-Börse gefeiert. Bei diesem Verfahren bleiben 10% Restmüll, der nur noch 300 Jahre aktiv ist. Deutschland liebt seinen „Atommüll“ und will in 100.000 Jahre zu 100%. • Strahlendes Recycling: Unternehmen will Atommüll zur Energiequelle machen 2024_04_19 https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/strahlendesrecycling-unternehmen-will-atommuell-zur-energiequelle-machena4673414.html • Dual-Fluid-Finanzchef: „Unsere Technologie senkt die Stromkosten für Endkunden auf 10 Cent pro kWh“ 2024_03_08 https://www.epochtimes.de/wirtschaft/unternehmen/dual-fluidfinanzchef-unsere-technologie-senkt-die-stromkosten-fuerendkunden-auf-10-cent-pro-kwh-a4612832.html
• Deutscher Reaktor revolutioniert jetzt weltweit Atomkraft! https://youtu.be/mI5E21jd4LM • Deutsch-kanadisches Unternehmen schließt Atomenergie-Deal mit Ruanda https://blackout-news.de/aktuelles/deutsch-kanadischesunternehmen-schliesst-atomenergie-deal-mit-ruanda/ • Berliner bauen Reaktor, der mit Atommüll läuft: Erste Tests in Afrika https://efahrer.chip.de/news/berliner-bauen-reaktor-der-mitatommuell-laeuft-erste-tests-in-afrika_1015227 • Belgien Schnell-Start! Neuer EU-Reaktor verbrennt Atommüll 2024_02_24 https://youtu.be/kZ1RVivz9Go?si=uffoqzMe5PTFl7DO • Niederland Strom für 1500 Jahre! Neuer Thorium-Reaktor verbrennt Atommüll Der Strom kostet umgerechnet mit 2-7ct pro Kilowattstunde, weniger als Solar und Windkraft. https://youtu.be/h3Ju7NnrZpc • Schnell-Start: Neuer Natrium-Reaktor verbrennt Atommüll! 2024_06_07 https://www.youtube.com/watch?v=XMyC8zsJ8cI • Frankreich hat den Atomstrom für 2026 um 70% verteuert Von 4,2 auf 7 Cent/kWh (42 auf 70 Euro/MWh) https://www.zdf.de/nachrichten/politik/ausland/atomenergie-stromfrankreich-100.html • Deutscher Wunder-Reaktor in China gebaut: Verbrennt Atommüll! 2024_10_29 https://www.youtube.com/watch?v=GwHcSVlxSX0
Strom-Vollkosten ‚FCOE‘ und Energierenditen ‚eROI‘ 2022_03_16 https://ccsenet.org/journal/index.php/jms/article/view/0/47241 DOI: 10.5539/jms.v12n1p96 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4000800
Die Angst vor einer „Renaissance der Atomindustrie“ wird bereits heftig geschürt. Was nicht sein darf, das kann auch auf keinen Fall sein. Mit dem Rückgriff auf lang vergangene Zeiten werden ‚olle Kamellen‘ (Deutsche Atomforum e. V.) und wirklichkeitsferne Bilder (iranisches AKW Buschehr) reaktiviert. Alte Ängste werden heftig mit neuen Ängsten bekämpft. Angst – das ewig wirksame Geschäftsmodell nicht aussterben wollender Ideologien.
„Die SMR-Firmen verbrennen unglaublich viel Cash und haben bisher nichts als Glauben zu verkaufen“
Mycle Schneider, Atompolitikberater
5 SMR-AGs, Jahresminus von 57 bis 86 % im Börsenkurs. Hm, Aufbruch sieht anders aus.
Lobbyverband Kerntechnik Deutschland: Die Fragen der praktischen Umsetzung rückten stärker in den Vordergrund…
„Während einige SMR auf bewährter Leichtwassertechnologie basieren, befinden sich andere Konzepte noch in früheren Entwicklungsphasen.“
Sprich: Technik von 1957 lässt sich auch in mini verwirklichen (voll small), die beworbenen Flüssigsalz-Brüter zur Transmutation von Abfällen brauchen aber noch paar Jahrzente, bis sie Strom liefern könnten.
Dankeschön für den Artikel-Tipp.
Für den Fall, daß die AfD in ein paar Jahren die Regierung stellt, wachsen Ängste: „Es ist vorbei mit den grünen Träumen. Dann wird das EEG und die Luftsteuer geschrottet (Pleite der Windbarone), Kohle und Gas (das meiste davon aus Russland) werden Übergangstechnologien sein und der Kernkraft (wahrscheinlich russische Hochtechnologie) gehört die Zukunft.“
So wird es zwar nicht kommen, denn die Karre steckt viel zu tief im Dreck, um sie da in kurzer Zeit wieder raus zu zerren. Aber irgendwo muß man ja anfangen. Am Besten mit einer Bestandsübersicht und einem Plan für die zukünftige Fachkräftegewinnung. Und genau das wird von der AfD gemacht.
Gut.
Kommen Sie aus Nordbrandenburg auch zum Symposium? Ich habe mich angemeldet. Das kann man sich ja nicht entgehen lassen. Ich bin in einer Stunde dort.
Bei mir sind es eher zwei Stunden (Schienenersatzverkehr), aber ich denke drüber nach.
Sie könnten ja mal den Admin bitten, dass er Ihnen meine e-mail Adressen zukommen lässt. Dann könnten wir uns direkt verständigen. Meinen Segen hat der Admin.
Ich hoffe, die Nachricht an Sie ist angekommen. Angemeldet habe ich mich jetzt auch..
Auch mit der AfD in der Regierung kommen keine Atomkraftwerke zurück nach Deutschland.
Auch mit der AfD in der Regierung sind die kWh oder auch MWh von den Erneuerbaren die kostengünstigen, die man sich beschaffen kann.
Ist Copenhagen Atomics auch dabei? M.E. haben die die vielversprechendste Technologie mit ihrem Thorium betriebenen Flüssigsalzreaktor. Bezüglich Effizienz stellt das alles in den Schatten.
„Der insgesamt erforderliche Entwicklungsaufwand wird von britischen Nuklearexperten als so hoch eingeschätzt, dass noch 40 Jahre bis zur Serienreife eines MSR vergehen dürften.[59][60]“
Früher schon an später denken!
Weil die Entwicklungszeit nur so kurz ist, haben Grüne Intellektuelle durch Dummschwätzen, Panikmache sowie durch rechtzeitiges Abschalten aller KKW (das Cortéz’sche Verbrennen der Schiffe) mittels Knappheitserzeugung den notwendigen Druck für zukünftige Innovation aufgetürmt, es sei denn Deutschland ist bis dahin wirtschaftlich längst ausgeblutet, eine wunderbare Wette um unser aller Zukunft, oder?
Sie haben vollkommen Recht,das Problem hat leider die Mehrheit der Bevölkerung noch nicht erkannt.
Auf eine Technologie zu setzen, die seit 70 Jahren entwickelt wird und es frühestens in Jahrzehnten in Serienreife schafft und dann noch Müll produziert, der ca. 100.000 Jahre in Endlagern gelagert werden müssen, von denen es bisher weltweit nur ein Einziges gibt – DAS nenne ich eine Wette um unser aller Zukunft – und die Zukunft unserer Nachfahren.
Für Ihr spezielles Verständnis:
Das Cortéz’sche Verbrennen der Schiffe – Sieg oder Tod -,
das Abschalten der wunderbar funktionierenden KKWs (inklussive des voran stürmenden Kohleausstiegs), das ist die verordnete Zwangswette, das Zuschütten funktionierender Brunnen, vor der Erkundung, wo man denn nach neuen besseren Brunnen suchen könnte, das brutale Risikogeben in die Bevölkerung, das von oben verordnete Hans-im-Glück-Spiel ins wetterabhängige Mittelalterland, heute und jetzt, oder?
Jaja, schon verstanden. Trotzdem Danke!
Das macht die Wette, auf einen Salzschmelze-Reaktor zu setzen, aber nicht besser oder sinnvoller.
Welcher Atommüll strahlt 100000 Jahre ?
Der schnelle Brüter BN 600 (560 MW) ist in Russland schon seit 1982 im kommerziellen Betrieb.
Der BN 800 seit 2016 und der BN 1200 ist zum Bau genehmigt.
https://nuklearia.de/2016/12/09/strom-aus-atommuell-schneller-reaktor-bn-800-im-kommerziellen-leistungsbetrieb/
MfG
Auch der 800er produziert mehr lange strahlenden Müll als er „verheizen“ kann.
Wird’s beim 1200er anders oder ist der schlicht größer?
Auch dazu.
[fischundfleisch.com/jeff/schneller-brueter-in-russland-laeuft-jetzt-mit-voller-leistung-89184]
Haben Sie sich schon angemeldet?
Selbst wenn der Aufwand groß ist,man sollte nicht vergessen, dass Windräder maximal 20 Jahre Strom liefern (wenn Wind da ist).Dazu benötigt man immer konventionelle Kraftwerke für Dunkelflauten. Ein Reaktor der nächsten Generation kann mit dem sogenannten Atommüll betrieben werden.Die Bevölkerung wird von den Altparteien belogen.
Nein. Atommûll als Brennstoff zu verwenden zu können, ist ein jahrzehnte-altes Märchen. D und Atomstromhochburg F sind daran gescheitert. Im letzten Jahrtausend bereits. Auch die russischen Brüter der neuesten Generation verursachen mehr langlebigen Müll als sie „verheizen“ können.
40 Jahre Entwicklungszeit? Bald 2 Anlagenlaufzeiten von Windkraftanlagen (bei Repowering).
Vorteil Windkraft: Schon heute bestellbar.
„Vorteil Windkraft: Schon heute bestellbar.“
Nachteil Windkraft: Deindustrialisierende flatterhafte Bereitstellung und zu teuer – schon heute wie bestellt geliefert, oder?
Sie sind offenkundig nicht über den aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik informiert. Учиться, учиться и ещё раз учиться! (ein Tipp für Sie und ihre Genossen von Владимир Ильич Ленин)
Ein Lenin-Fan.
(Darf man hier ja nicht mehr sagen, wird zensiert…)
Macht aber gerade niemand. Kein Wunder bei der derzeitigen Preisentwicklung.
Doch, machen Viele. Die aktuelle Ausschreibung war mehr als doppelt überzeichnet.
Auf dem Papier können die bereits heute schon mit „sogenannten Atommûll“ betrieben werden.