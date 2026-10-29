Der Arbeitskreis Forschung, Technologie, Raumfahrt und Technikfolgenabschätzung der AfD-Bundestagsfraktion

lädt ein zum Symposium

Salzschmelze-Reaktoren

Konzepte, Entwicklungsstand und Perspektiven

Wann? 13. November 2026 | 15.00 Uhr

Wo: Marie-Elisabeth-Lüders-Haus | Sitzungssaal 3.101

Einlass ab 14.00 Uhr

Bitte melden Sie sich unter Angabe Ihres Namens, Vornamens und Geburtsdatums bis Freitag, den 6. November 2026, über das Veranstaltungsportal der AfD-Bundestagsfraktion an. Nutzen Sie dazu den QR-Code oder die nachstehende Internetadresse:

https://afdbundestag.de/veranstaltung/salzschmelze/

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Arbeitskreis Forschung, Technologie, Raumfahrt und Technikfolgenabschätzung der AfD-Bundestagsfraktion lädt Sie herzlich zu folgender Veranstaltung ein:

Salzschmelze-Reaktoren

Konzepte, Entwicklungsstand und Perspektiven

International erlebt die Kernenergie weiterhin einen Aufschwung. Während kommerziell fast ausschließlich wassermoderierte Kernreaktoren betrieben werden, gehen Forschung und Entwicklung an anderen Konzepten weiter. Salzschmelze-Reaktoren, zu denen man auch eines der Dual-Fluid-Konzepte zählen kann, werden derzeit in verschiedenen Ländern erforscht und entwickelt. Den technischen Grundlagen, dem aktuellen Entwicklungsstand sowie den Chancen und Herausforderungen dieser Technik widmet sich dieses Symposium.

Experten aus Wissenschaft und Praxis stellen verschiedene Konzepte vor und diskutieren Fragen der Reaktorphysik, der Brennstoffkreisläufe und der Werkstofftechnik sowie mögliche Einsatzgebiete. Dabei werden sowohl wissenschaftliche Grundlagen als auch konkrete Entwicklungsprojekte und technologische Umsetzungswege betrachtet.

Das Symposium bietet die Gelegenheit, den aktuellen Entwicklungsstand einzuordnen, unterschiedliche Ansätze zu vergleichen und offene Forschungsfragen zu diskutieren. Insbesondere für die parlamentarische Arbeit der AfD-Bundestagsfraktion stellt sich die Frage: Wie kann der Wiedereinstieg in die Kernenergie gelingen und welche Technologien sind hierbei durch die Bundespolitik zu favorisieren?

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Ihr Arbeitskreis Forschung, Technologie, Raumfahrt und Technikfolgenabschätzung

der AfD-Bundestagsfraktion

Nicole Höchst MdB Dr. Paul Schmidt MdB

Leiterin des Arbeitskreises Sprecher der AG Kernkraft