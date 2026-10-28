Der WELT-Journalist Axel Bojanowski interviewte zwei Fachmänner, die Energieforscher Mario Schenk und Michael Beckmann zur Energiewende, die durch Gerhard Schröder und Jürgen Trittin im Jahr 2.000 begonnen und von Angela Merkel spätestens seit 2011 forciert wurde. Das Urteil der beiden trifft recht genau die Kritik, die vom Europäischen Institut für Klima und Energie, CLINTEL, Donald Trump oder der AfD seit Jahren geäußert wird.

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