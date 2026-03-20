Über den Autor
Newsletter abonnieren !
Spendenkonto
Europäisches Institut für Klima und Energie Volksbank Gera Jena Rudolstadt
IBAN: DE34 8309 4454 0042 4292 01
BIC: GENODEF1RUJ
Oder benutzen Sie Paypal im nächsten Feld.
IBAN: DE34 8309 4454 0042 4292 01
BIC: GENODEF1RUJ
Oder benutzen Sie Paypal im nächsten Feld.
Spenden
Buchempfehlungen
Unterstützen Sie uns durch Provision !
Von einem Jugendstraftäter, der mit dem besten Klimaexperten der Welt verwechselt wurde: Ein IPCC-Exposé
Die nacheiszeitliche Klimaentwicklung in den Alpen im Vergleich zur Temperaturentwicklung der Gegenwart
NIPCC vs. IPCC: Addressing the Disparity between Climate Models and Observations: Testing the Hypothesis of Anthropogenic Global Warming, Interim ... Conference in Erice, Sicily, August 2011
Strom ist nicht gleich Strom: Warum die Energiewende nicht gelingen kann (Schriftenreihe des Europäischen Instituts für Klima und Energie)
global temperature trend
Neueste Beiträge
Neueste Kommentare
- Michael Freytag bei Versenkt Net Zero: Neue, Aufsehen erregende Eisbohrkern-Daten zeigen, dass die Erwärmung des laufenden Jahrhunderts in den letzten 400.000 Jahren nichts Ungewöhnliches war
- Günter Heß bei Versenkt Net Zero: Neue, Aufsehen erregende Eisbohrkern-Daten zeigen, dass die Erwärmung des laufenden Jahrhunderts in den letzten 400.000 Jahren nichts Ungewöhnliches war
- O. Müller bei Die Trump-Regierung schützt die nationale Sicherheit der USA durch das Aussetzen von Offshore-Windparkleasingverträgen.
- Michael Krüger bei 17. IKEK kommt!
- Franz Beinwein bei Wissenschaftler prognostizieren erfolgreich, wann und wo voraussichtlich gefährliche Sonnenstürme auftreten werden
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Da mobilisiert die Antifa sich sicherlich wieder mit den Grünen und Omas gegen rechts. Die machen dann wieder Randale und belästigen den Veranstaltungsgeber.