Für meinen Beitrag zu „… CO2 Grenzwerten in Räumen – – bis zur Weltraumstation“, habe ich im Web nach passenden Grafiken und Ergänzungen gesucht. Sie kennen es bestimmt auch, man bekommt viel zu sehen, nicht immer gleich das, was man sucht – Daher, es gibt auch aha-Effekte, etwas Neues oder, …. was ich schon länger wusste. Mir kam danach die Idee, meine sonst nicht verwendeten Arbeitsschnipsel auch mal zusammenzufassen. Ich hoffe, sie genießen die Aussagen der Klimaexperten.

Bitte beachten: Alle aufgeführten Zitate sind stark gekürzt, bitte lesen Sie das Original für den ganzen Text

Ich suchte mit Google: „CO2 Werte in historischen Zeiträumen“

Kohlendioxid in der Erdgeschichte – Klimawandel – Wiki, Bildungsserver

Kohlendioxid seit Beginn der Erdgeschichte

Wie die Temperatur so unterlag auch der Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre im Laufe der Erdgeschichte starken Schwankungen. … herrschten durch die hohe Treibhausgaskonzentration globale Durchschnittstemperaturen von über 50 °C. In dem durch Abkühlung allmählich entstehenden Urozean wurde aus der Atmosphäre CO2 gelöst und … -… -… gebunden. Die Folge war eine zunehmende Abkühlung der Atmosphäre. …. Durch Vulkanismus wurde das Kohlendioxid dann z.T. wieder der Atmosphäre zugeführt, woraus eine erneute Erwärmung folgte. Dieser Kohlendioxidregelkreis sorgte im Laufe der Erdgeschichte dafür, dass die Temperaturen der Erde nicht in ein Extrem abdrifteten, sondern zwischen sehr warmen Phasen von bis zu 50 °C und sehr kalten Phasen, in denen die Erde weitgehend vereist war, variierten.[1]

Kohlendioxid im Eiszeitalter

…. durch fast regelmäßige Schwankungen zwischen Warm- und Kaltzeiten charakterisiert ist. Grundlegende Ursache für diese Schwankungen sind Änderungen in den Parametern der Erdbahn um die Sonne. Die hierdurch bedingten zunächst relativ geringen Einflüsse auf den Strahlungshaushalt der Erde werden jedoch durch Änderungen der Albedo und der atmosphärischen Konzentration der Treibhausgase, vor allem des Kohlendioxids, erheblich verstärkt. … Erst durch die höhere Albedo und die geringere CO2-Konzentration werden also die anfänglich nur gering fallenden Temperaturen um mehrere Grad gesenkt und eine neue Eiszeit beginnt.

Umgekehrt läuft der Prozess zu Beginn einer neuen Warmzeit: Schmelzendes Eis verringert die globale Albedo, und der höhere CO2-Gehalt, der primär aus der CO2-Abgabe des sich erwärmenden Ozeans stammt, erwärmt die Atmosphäre.

[Wieso kommt es zu einer Erwärmung, wenn das CO2 so niedrig ist und eine Eiszeit verursacht? – hier steht keine nähere Erklärung]

Atmosphärisches Kohlendioxid und globale Temperatur beeinflussen sich wechselseitig. Eine verringerte globale Temperatur senkt den CO2-Gehalt, und ein niedrigerer CO2-Gehalt führt zu einer noch stärkeren Temperaturabsenkung. Der CO2-Gehalt bewegt sich dabei in einer Spanne zwischen 180 und 300 ppm. Die gegenwärtige Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre liegt jenseits der eiszeitlichen Schwankungen und lässt sich nicht aus einer vorhergegangenen Erwärmung ableiten. Sie ist eine Folge anthropogener Emissionen und für die aktuelle Erwärmung verantwortlich.

https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Kohlendioxid_in_der_Erdgeschichte

Als Einzelnachweis wird angeführt:

1.W. Oschmann: Vier Milliarden Jahre Klimageschichte im Überblick, in: DWD Klimastatusbericht 2003.pdf

Das empfand ich als gut lesbar:

…Die Prognose für die ferne Zukunft (106 bis 109 Jahre) lässt aufgrund der bisherigen erdgeschichtlichen Klimaentwicklung eher ein CO2-Defizit erwarten. … Ob und welche Rolle der Mensch in solchen Zeitskalen spielen wird ist nicht vorhersehbar“

Dann darf nicht fehlen

3. Hansen, J. et al. (2008): Target Atmospheric CO2: Where Should Humanity Aim

Das Ziel: CO2 in der Atmosphäre reduzieren: Welche Ziele sollte die Menschheit verfolgen?

Paläoklimadaten zeigen, dass die Klimasensitivität bei einer Verdoppelung des CO2-Gehalts bei etwa 3 °C liegt, wobei nur schnelle Rückkopplungsprozesse berücksichtigt werden. Die Gleichgewichtssensitivität, einschließlich langsamerer Oberflächenalbedo-Rückkopplungen, liegt bei etwa 6 °C bei einer Verdoppelung des CO2-Gehalts im Bereich der Klimazustände zwischen Eiszeit und eisfreier Antarktis. Der CO2-Abnahme war die Hauptursache für einen Abkühlungstrend, der vor 50 Millionen Jahren begann. Als der CO2-Gehalt auf 425±75 ppm sank, kam es zu großflächigen Vereisungen, ein Niveau, das innerhalb von Jahrzehnten überschritten werden wird, sofern es nicht zu sofortigen politischen Änderungen kommt. …. Wenn die derzeitige Überschreitung dieses CO2-Zielwerts [350 ppm] nicht nur von kurzer Dauer ist, besteht die Möglichkeit, dass es zu irreversiblen katastrophalen Auswirkungen kommt.

https://www.columbia.edu/~jeh1/2008/TargetCO2_20080407.pdf

Der globale CO2-Anstieg: die Fakten und die Bauernfängertricks

29. Jul 2017, Von Stefan Rahmstorf

… Hier zunächst kurz die wichtigsten Daten und Fakten zum Anstieg der Kohlendioxid-Konzentration in der Atmosphäre:

Die CO2-Konzentration ist seit Beginn der Industrialisierung von 280 ppm (dem Wert der vorangegangenen Jahrtausende des Holozäns) auf inzwischen 405 ppm angestiegen.

Dieser Anstieg um 45 Prozent (bzw. 125 ppm) ist komplett vom Menschen verursacht. Die CO2-Konzentration ist damit jetzt bereits höher als seit mehreren Millionen Jahren. Die zusätzlichen 125 ppm CO2 haben eine Heizwirkung von 2 Watt pro Quadratmeter Erdoberfläche durch den bekannten Treibhausseffekt – genug, um bis heute die globale Temperatur um rund 1 °C anzuheben.

https://scilogs.spektrum.de/klimalounge/der-globale-co2-anstieg-die-fakten-und-die-bauernfaengertricks/

CO2 und Atmosphäre – eine wissenschaftliche Aufarbeitung

2. Juli 2023, Ein Gastbeitrag von Dr. Kristine Haußner

Über welche CO2 – Konzentrationen reden wir?

Laut Messungen an Eisbohrkernen bestand in den letzten Jahrtausenden ein leichter Abwärtstrend der atmosphärischen CO2-Konzentration, der sich bereits etwa 1850 umkehrte. …. Die gegenwärtige Konzentration liegt fast 50 % über dem vorindustriellen Wert von 280 ppm und 33 % über dem höchsten in den vergangenen 800.000 Jahren jemals erreichten. Auch während der letzten 14 Mio. Jahre (seit dem „Mittleren Miozän“) existierten keine deutlich höheren CO2-Werte als heute.

sehen dazu Sie die nachfolgende Grafik

Zitat geht weiter

Der Anteil des weltweiten CO2-Ausstoßes von Deutschland beträgt ca. 2 %. Wenn man von einem weltweiten Anstieg von 3 ppm/Jahr ausgeht, ist Deutschlands maximaler Beitrag davon: 0,06 ppm.

Beträgt der CO2-Gehalt der Luft aktuell 0,0412%, so hat Deutschland dazu 0,000006 % beigetragen.

Dann kam in diesem Beitrag auch Eike vor:

Allerdings nur ein kurzer Ausschnitt von 38sec, ganz ohne Ton. Als ich das erste Mal auf dieses Video tippte, kam gegen Ende auch eine Einblendung von Dr. Mai Thi, eine „Expertin“. Ohne Ton? Da habe ich dann auf YouTube geklickt. Aber, da ich auf YT ein Abo habe, wurden mir nun nur meine Vorlieben angezeigt – Dr. Mai Thi gehört nicht dazu, daher klappt das bei mir nun nicht mehr.

Mai Thi hat ein Problem: Ihre WDR-Klimadoku fällt im Faktencheck glatt durch, Nett erklärt auf YouTube https://www.youtube.com/watch?v=cPzB354ap2c

Frau Dr. Mai Thi Nguyen-Kim von maiLab ist eine mit Preisen überhäufte Youtuberin und Wissenschaftsjournalistin. Allerdings hat sie ein Problem. Dieses Video schaut hinter die Kulissen von Mai. Ein Faktencheck ihrer WDR-Klimadokus fördert Erschreckendes zutage. Artikel zum Thema auf der EIKE-Seite: ‚Die neuen Tricks der Alarmisten: „Was wir tatsächlich gegen Klimawandel tun können“ https://eike-klima-energie.eu/2021/05/30/die-neuen-tricks-der-alarmisten-was-wir-tatsaechlich-gegen-klimawandel-tun-koennen/

Das Original zum screenshot finden Sie in einem Beitrag von 2010

https://eike-klima-energie.eu/2010/01/15/climategate-update-15-es-ist-an-der-zeit-die-gefaelschte-co2-wissenschaft-zu-ueberarbeiten/

……. in der Atmosphäre gemessen und wie?

Wie misst man den Gesamtgehalt an CO2 in der Atmosphäre (in Mio Tonnen)? Welcher Anteil davon ist anthropogen?

Wie kann Deutschland die Welt retten?

Ich habe dann auf dem im Video links eingesetzten „schwarzen Tab“ gedrückt

Behauptung: „Deutschland verursacht nur rund zwei Prozent des weltweiten CO 2 -Ausstoßes. Was wir tun, ist deshalb praktisch irrelevant.“

Fakt ist: Deutschland gehört zu den Top Ten der weltgrößten CO 2 -Verursacher. Außerdem hat es sich im Pariser Abkommen längst völkerrechtlich zu ehrgeizigen Emissionssenkungen verpflichtet

Toralf Staud/klimafakten.de; zuletzt aktualisiert: April 2021

https://www.klimafakten.de/klimawissen/fakt-ist/fakt-ist-deutschland-gehoert-zu-den-top-ten-der-weltgroessten-co2-verursacher

/ Forschung / Verbleibendes CO₂-Budget

screenshot der laufenden CO2 Uhr

https://www.mcc-berlin.net/forschung/co2-budget.html

Aktuell geht die Welt nun erst in 22 Jahren unter – uff

Zusammengestellt durch Andreas Demmig