Kommentar von The Wall Street Journal

Vom schlechten Zeitpunkt bis zu unrealistischen Zielen – COP26 hat alles zu bieten.

An diesem Wochenende treffen sich die Staats- und Regierungschefs der Welt in Glasgow zum Klimagipfel – und nicht lachen! Es mag der schlechteste Zeitpunkt in der Geschichte des Gipfels sein, aber die Delegierten können der Weltwirtschaft immer noch erheblichen Schaden zufügen, auch wenn nichts davon das Klima beeinflussen wird.

Es grenzt schon an Skurrilität, einen solchen Gipfel zu veranstalten, während sich Europa auf eine Treibstoffkrise im Winter vorbereitet, Präsident Biden die OPEC anfleht, mehr Öl zu fördern, China angesichts der Stromknappheit seine Kohlekraftwerke hochfährt und die Pläne zum Klimawandel verwelken, sobald sie dem Sonnenlicht der demokratischen Politik ausgesetzt werden.

Das macht nichts. Dieser Gipfel heißt COP26, weil es schon 25 gegeben hat. Kein Geringerer als die Vereinten Nationen haben diese Woche zugegeben, dass die Nationen bei ihren bisherigen Klimazusagen kaum Fortschritte gemacht haben. Doch anstatt sich auf diese politische Realität einzustellen, werden die Delegierten noch unrealistischere Versprechungen machen.

Die beiden Hauptprioritäten des Gipfels sind das Versprechen, bis zu einem bestimmten Datum, vielleicht 2050, „Netto-Null“-Treibhausgasemissionen zu erreichen, und die Industrieländer davon zu überzeugen, arme Länder zu bezahlen, damit sie sich zu weiteren CO2-Reduzierungen verpflichten. Beides wird nicht viel bringen.

Der britische Premierminister Boris Johnson plant, ein großes Emissionsversprechen für sein Land abzugeben – er hat kaum eine andere Wahl, da er Gastgeber dieses Gipfels ist. Herr Biden wird behaupten, dass die USA sich ebenfalls für Netto-Null-Emissionen einsetzen. Aber beachten Sie, wie Bidens Klimaprogramm auf dem Weg durch den Kongress, der von seiner eigenen Partei geführt wird, ausgehöhlt wurde. Die Durchsetzungsmaßnahmen sind verschwunden, übrig geblieben ist nur ein Füllhorn von Subventionen für grüne Energie.

Die Verpflichtungen der Entwicklungsländer sind noch schwächer und hängen von Bestechungsgeldern der Reichen ab. Der Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN) forderte diese Woche mehr internationale Hilfe zur Finanzierung von Emissionssenkungen: Eine „Untergrenze“ von 100 Milliarden Dollar pro Jahr sollte ausreichen, wobei 367 Milliarden Dollar in den nächsten fünf Jahren an die Asean gehen sollten, danke. Von der 75%igen Reduzierung der Kohlenstoffemissionen, die die Philippinen bis 2030 erreichen wollen, sind 72% von ausländischer Hilfe abhängig, berichtete Nikkei diese Woche.

Die reichen Länder haben 2009 erstmals 100 Milliarden Dollar versprochen, aber das Geld ist immer noch nicht da. Die Steuerzahler in den reichen Volkswirtschaften werden noch weniger bereit sein, ihr eigenes Geld für das Klima zu opfern, wenn ihnen klar wird, wer nicht zur COP26 kommt: Wladimir Putin aus Russland und Chinas Xi Jinping.

Xi hat 2020 versprochen, die Klimaemissionen zu reduzieren – aber erst nach 2030. Im Hier und Jetzt baut China mehr Kohlekraftwerke, weil das Wachstum der Wirtschaft eine weitaus höhere Priorität hat. Der Haushalt des Kremls hängt von der Öl- und Gasproduktion ab, und Putin wird nichts dagegen haben, wenn Westeuropa auf Netto-Null umsteigt. Dann hat er mehr Einfluss auf die Energieversorgung.

Führende Politiker anderer großer CO2-Emittenten, wie die Nummer drei der Welt, Indien, werden in Glasgow sein, aber sie könnten auch nicht kommen. Der Umweltminister von Delhi hat diese Woche angedeutet, dass sich seine Regierung nicht für die Netto-Null-Emissionen einsetzen wird. Mit mehreren hundert Millionen Indern, die immer noch in Armut leben, braucht Indien mehr Energie aus fossilen Brennstoffen, ebenso wie ganz Afrika.

Der Klimagipfel könnte mit seinem neuen Fokus auf die Privatwirtschaft noch einigen Schaden anrichten. Eine besondere Besessenheit ist die Regulierung, um Banken und andere Finanzinstitute zu zwingen, über ihre Kreditvergabe und Investitionsentscheidungen eine grüne Agenda durchzusetzen.

Die COP26 wird diesem Thema am Mittwoch einen ganzen Tag widmen, und die Zentralbanken der Welt sind bereits dabei, das Thema Klima in ihre geldpolitischen und regulatorischen Entscheidungen einzubeziehen. Dies birgt die Gefahr, dass knappe Investitionen in unkonventionelle Maßnahmen und Wohlfahrtsprogramme für Unternehmen umverteilt werden. In diesem Sinne ist die COP26 für Ihre Pensionskasse und Ihren Arbeitgeber ein gefundenes Fressen, auch wenn sie nicht Ihre Steuergelder beansprucht.

***

Der Gipfel unterstreicht die Diskrepanz zwischen der Klimarhetorik und dem, was die Weltöffentlichkeit bereit ist, dagegen zu tun. Die Klimaschützer machen sich die Rhetorik der Apokalypse zu eigen, obwohl sie nach wie vor fossile Brennstoffe verbrauchen, weil sie wissen, dass die moderne Gesellschaft und die Entwicklung dies erfordern.

Das Klima hat sich seit dem 19. Jahrhundert um 1,1 Grad Celsius erwärmt, aber das Ausmaß der künftigen Erwärmung ist ungewiss. Das gilt auch für die potenziellen Schäden, wie das IPCC in diesem Sommer feststellte.

Die Klimaschützer der Welt könnten allen, auch sich selbst, einen Gefallen tun, wenn sie aufhören würden, so zu tun, als könnten sie das Klima verändern, und mehr über Anpassung und Energieinnovation nachdenken würden. Leider ist es einfacher, falsche Versprechungen zu machen und die Umverteilung von Einkommen zu fordern.

Link: https://www.wsj.com/articles/the-climate-summit-to-nowhere-glasgow-cop26-joe-biden-11635543010?mc_cid=3dd1e96e20&mc_eid=08ba9a1dfb

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE